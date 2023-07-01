384 kilometre otoyol, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü 7 yaşına girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmangazi Köprüsü 7 Yaşında! Hedefimiz sizleri güvenle ve emniyetle sevdiklerinize kavuşturmak! 1 Temmuz 2016'da hizmete sunulan proje, Dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında 7. sırada yer alıyor. Görkemli projelerle hayatınızı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Hizmette sınır yok!" iafdelerine yer verdi.