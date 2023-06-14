Kemahlıoğlu, “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserine yeni yorumlar katarak hazırladığı eserini 10 yılda tamamlamış. Çalışmanın başına geçtiği zaman aralıkları farklı ve özellikle belirli bir dönem geçerek yavaş yavaş çalıştığı tek eseridir.

Oryantalist dönemden, geleneksel yapı taşlarımıza kadar en ince detaylı ve günümüzde dünya sanatı adına önemli yere sahip olan “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserinden ilhamla 1906 tarihindeki bu ölümsüz eserine Kemahlıoğlu, 2012’de çalışma başlamış. Zaman geçtikçe çalışmaya farklı yapı ve anlam yüklemeye başlamış. Kemahlıoğlu, yaşamış olduğu şehrin tarihi yapı değerlerinin dokularından eklemeyi düşünmüş. Bu dokular içerisinde ise Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nda yer alan motiflerden eklemiş.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu, cami, darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami, Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır.( sivas.gov.tr)

1985 yılında UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınan, İslam mimarisinin bu başyapıtı, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altındadır.( sivas.gov.tr).

Bu kapıya, Çarşı Kapı, Çıkış Kapısı, Gölgeli Kapı gibi isimlerinin yanı sıra, son zamanlarda Tekstil Kapı da denmektedir. Sebebi ise kilimi, seccadeyi, kumaşı duvara asmış gibi bir görüntü ve ince, zarif bir işçilikte dantel gibi dokusu olmasıdır. Boynu bükük olan doğan figürü Mengüceklerin sembolüdür. Başı mütevazılıkla Selçukluya eğiktir, fakat bir pençesi yukardadır, anlamı ise boynumuz eğiktir, lakin adalet ve haksızlık karşısında sessiz kalamayız demektedir.(Özkul 2020: 62)

Sanatçı resmin mekânı olarak, daha önceki pek çok eserinde olduğu gibi Bursa’daki Yeşil Cami’yi kullanmış. Bu kez sahne caminin üst kat odasında bir pencerenin önüydü. Kemahlıoğlu ise pencerenin üstünde yer alan sivri kemerli alana “Divriği Ulu Camii” de yer alan motiflerden eklemelerde bulunmuş. Çalışma da yine cami motiflerinden yararlanılarak Osman Hamdi Bey’in kıyafetine de işlemeler yapmış. Yine aynı şekilde orijinaline bağlı kalarak eski görünümü ve dokuyu vermeye çalışmış.

29 Ekim 2023 tarihinde Osman Hamdi Bey Odası’nın açılışıyla tarih, sanat yoluyla ve bir sanatçı dokunuşuyla bir kez daha kayıt altına alınmış olacak.

Sanatla kalın.