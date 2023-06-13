Hep söylediğim gibi, büyük şehirlerimiz sanatın çekim merkezi halinde olsa da, Türkiye’de farklı şehirlerde çok güzel projelere imza atılıyor. İşte bu yazımda Sivas’ta gerçekleştirilen bir sanat projesinden bahsedeceğim.

Osman Hamdi Bey Odası “Kemahlıoğlu Özel Koleksiyonu” adı altında, Caner Kemahlıoğlu Müze bünyesinde “Türkiye’ye Müzeciliği Getiren İlk İsim” aynı zamanda ressam ve arkeolog olan Osman Hamdi Bey ile ilgili lansman 6 Haziran’da açıldı. Tek bir eserle ön açılışı gerçekleşen odanın, Cumhuriyet’in 100.Yılına özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleşecek.

Osman Hamdi Bey’in en önemli ve ünlü tablolarından “Kaplumbağalı Adam yani Kaplumbağa Terbiyecisi” ismini de taşıyan eserine yeni bir yorumda katarak Caner Kemahlıoğlu tarafından hazırlanan eseri ve panoları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Küratör Caner Kemahlıoğlu hakkında düşüncelerimden kısaca bahsedip, müzedeki eser ile ilgili detaylı bilgi aktarmaya çalışacağım. Şahsen, genç kuşağın seçkin, kaliteli ve öne çıkan projelerine imza atan aynı zamanda gelecek vaad eden isimlerden biri sevgili Caner Kemahlıoğlu. Titiz, projeleri üzerinde en ince ayrıntılarına kadar düşünen ve sorumluluk sahibi Kemahlıoğlu’nun, ileri de çok daha büyük başarılara imza atacağından hiç şüphem yok. Projelerinin yanı sıra resimleri de aynı özeni ve derinliği taşımakta.