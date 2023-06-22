Osman Boyraz kaç yaşında, nereli? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz kimdir, Osman Boyraz biyografisi. Osman Boyraz son dakika Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Osman Boyraz hakkında bilgiler ve Osman Boyraz'ın sosyal medya hesapları:

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Osman Boyraz kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listeleri

Kısaca Osman Boyraz biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Osman Boyraz kaç yaşında nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Osman Boyraz 1974'te Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. 49 yaşındaki Bakan yardımcısı 1 çocuk babasıdır.

Osman Boyraz kaç yaşında?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz 49 yaşında. Osman Boyraz 1974 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu.

Osman Boyraz nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Osman Boyraz Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu.

Osman Boyraz ne mezunu?

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiş, Gebze Teknik Üniversitesi Harita Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

-Prestige Education Center tarafından alınan Bilgisayar Sistem Mühendisliği Uzmanlığı

-Kamu İhale Kurumu tarafından verilen İhale Uygulamaları Eğitimi

-TUV Sudwest TGK tarafından verilen ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

-UGETAM Uluslararası Gaz Eğitim Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından Doğalgaz Tesisat Projelendirme Eğitimi

-Mentor Project Management Training&Consultancy tarafından MPM-12 Proje Yönetimi Sertifika Programı Eğitimi

-Berlitz Language Center tarafından verilen İngilizce Eğitimi

-BENTLEY tarafından verilen Micro Station ve 3 Boyutlu Modelleme Çizimleri Eğitimi

-Performance Colsulting tarafından verilen İş Planlama ve Takibi Eğitimi

-Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Operasyonel Yönetim Eğitimi

-Gaz De France tarafından Fransa'da verilen Doğalgaz İşletmeciliği ve Yönetimi Eğitimi eğitimleri aldı.

Osman Boyraz biyografisi ve çalıştığı yerler

Osman Boyraz; Maltepe Sivaslılar Derneği Kurucu Başkanlığı,

İstanbul Sivaslılar Platformu Danışma Kurulu Üyeliği,

Piri Reis Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışanları Derneği Üyeliği ve Bilim Komisyonu Başkanlığı (Devam),

TEK-DER Üyeliği,

Maltepespor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gürün Kültür Vakfı Üyeliği gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı.

12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul 1.Bölgeden AK Parti Milletvekili olarak 24.Dönem'de Parlamento'ya girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeliği, Çevre Komisyonu Üyeliği ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Osman Boyraz Sosyal Medya Hesapları

Twitter hesabı: @OsmanBoyraz