11 ilimizi etkileyen milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği depremin ardından sahipsiz kalan evcil hayvanlardan biri olan Zeus'u oyuncu Ezgi Mola sahiplendi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle paylaşan Mola, "Adı Zeus olan köpekle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ezgi Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" dedi.

Çok sayıda beğeni ve yorum alan Mola, ünlü simalardan da destek mesajları geldi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi