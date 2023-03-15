11 ilimizi etkileyen milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği depremin ardından sahipsiz kalan evcil hayvanlardan biri olan Zeus'u oyuncu Ezgi Mola sahiplendi.

Ezgi Mola, depremde kurtarılan köpeği sahiplendi: Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi - Magazin haberleri

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçileriyle paylaşan Mola, "Adı Zeus olan köpekle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Ezgi Mola, "Zeus, Kahramanmaraş'tan geldi. Sahiplerinden bana emanet" dedi.
Çok sayıda beğeni ve yorum alan Mola, ünlü simalardan da destek mesajları geldi. 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi