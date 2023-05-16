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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sol baldırında darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.