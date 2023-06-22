Yıllar önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, son zamanlarda ülkesine geri dönerek fazla kilolarından kurtulmak amacıyla mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ancak kısa bir süre sonra pankreas kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Ameliyat sonrası 40 kilo veren Tanyeli, kanser tedavisine başladı. Bu zorlu süreçte ünlü isme eşi tarafından büyük destek sağlandı.

Tanyeli'nin Eşi Son Durumu Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Tanyeli'nin tedavi sürecine başlamasının ardından eşi İlker Sünnili, sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Hastane odasından bir fotoğraf eşliğinde paylaşım yapan İlker Sünnili, "Canım karım, seni çok seviyorum. Bu zorlu sınavı birlikte başarıyla geçeceğiz" sözlerini dile getirdi. Tanyeli ise henüz hastalığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.