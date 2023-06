Yıllar önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan ünlü oryantal Tanyeli, mide ameliyatı sonrası pankreas kanserine yakalandı. Tedavisi hızla başlatılan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Tanyeli hasta yatağından yayınladığı bir videoyla, bu zorlu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti ve dua ile helallik istedi.

'Hakkınızı helal edin'

52 yaşındaki oryantal Tanyeli, Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoları paylaşarak sevenlerine seslendi. Paylaşımında şunları söyledi: "Sizden gelen güzel mesajlar için Allah sizden razı olsun. Maalesef pankreas kanseri teşhisi konuldu ve şu an hastanede yatıyorum. Ancak doktorlarımın bana umut verici bir yolculuk sağladığını söylemek istiyorum. Kaderle mücadele edemezsiniz. Her şeyde bir mucize, her sıkıntıda ise bir sınav olduğuna inanıyorum. Sanat camiasındaki dostlarıma da teşekkür etmek istiyorum, bu kadar sevildiğimi hiç fark etmemiştim. Dualarınız dünyanın dört bir yanından gelmekte. Hakkınızı helal edin. Bana yazmak için ayırdığınız zamanınıza çok teşekkür ederim, Allah sizden razı olsun ve size bol bereket versin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bu kadar çok sevildiğimi bilmiyordum, moralim çok yükseldi."

'Saçlarım Dökülecek'

"Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bu videoyu da yapmayı borç bildim. Zara, Sibel Can, Pınar Eliçe, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Hande Yener, Demet Akalın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek ve Hakan Altun'a beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."