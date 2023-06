Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş Oyuncuları ve Konusu çok merak ediliyor. Örümcek Adam yeni film 2 Haziran'da sinemalara geliyor. Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş oyuncu kadrosunda kimler var? Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş konusu ne? Ailesiyle birlikte Örümcek Adam izlemek isteyenler yaş sınırı kaç diye merak ediyorlar. Peki Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş kaç yaş üstü?

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş Oyuncuları ve Konusu

Beş yıl sonra, tüm beklentileri aşmış gibi görünen iki bölümlük yakın bir üçlemenin ilki olan Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş nasıl bir film diye merak ediliyor. Aslında birkaç inceleme, onu yalnızca yılın en iyi çizgi roman filmi olarak değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en büyük animasyon filmi olarak tanımladı.

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş konusu ne?

Gwen Stacy ile yeniden bir araya geldikten sonra Spider-Man'in tam zamanlı ve arkadaş canlısı Brooklyn mahallesi, varlığını korumakla görevli bir Spider-People ekibiyle karşılaştığı Çoklu Evren'e atılır. Ancak kahramanlar yeni bir tehditle nasıl başa çıkacakları konusunda tartışırken, Miles kendini diğer Örümceklerle karşı karşıya bulur. En çok sevdiği insanları kurtarabilmek için kahraman olmanın ne demek olduğunu acilen yeniden tanımlaması gerekiyor.

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş Oyuncuları ve karakterleri

Shameik Moore: Miles Morales / Örümcek Adam

Hailee Steinfeld: Gwen Stacy / Örümcek Kadın

Jake Johnson: Peter B. Parker / Örümcek Adam

Oscar Isaac: Miguel O'Hara / Örümcek Adam 2099

Jason Schwartzman: Dr. Jonathan Ohnn / Spot

Brian Tyree Henry: Jefferson Davis

Luna Lauren Vélez: Rio Morales

Issa Rae: Jessica Drew / Örümcek Kadın

Karan Soni: Pavitr Prabhakar / Örümcek Adam Hindistan

Daniel Kaluuya: Hobart 'Hobie' Brown / Spider-Punk

Andy Samberg: Ben Reilly / Kızıl Örümcek

Amandla Stenberg: Margo Kess / Spider-Byte

Jorma Taccone: Akbaba

Zoë Kravitz: Mary Jane Parker

Shameik Moore, evrendeki Peter Parker'ın ölümünden sonra Örümcek Adam kılığına giren, genetiği değiştirilmiş bir Alchemax örümceği tarafından ısırılan bir genç olan Miles Morales rolünde.

Hailee Steinfeld, Örümcek Kadın (veya Örümcek Gwen) namı diğer Gwen Stacy rolünde. Kendi evreninde, Gwen bir örümcek tarafından ısırıldı ve bir süper kahraman oldu... ama en yakın arkadaşı Peter Parker'ı kaybetti. Into the Spider-Verse'de Miles'ın dünyasına çekildi ve devam filminde çok daha büyük bir rol oynayacak.

Jake Johnson, Into the Spider-Verse'de Miles'ı eğiten Örümcek Adam Peter B. Parker'ı canlandırıyor. İlk filmde bitkindi ve süper kahraman hayatından bıkmıştı ama onu devam filminde MJ ile olan mutlu ilişkisinde tekrar göreceğiz - ve şimdi bir bebekleri var, Mayday.

Oscar Isaac, Spider-Man 2099 olarak da bilinen Miguel O'Hara'yı canlandırıyor. İlk filmin jeneriğinde ilk kez görülen fütürist İrlandalı-Meksikalı kahraman. Kendini çoklu evreni korumaya adamış bir grup Örümcek insanı olan Örümcek Derneği'nin lideridir - ancak fragmanda biraz düşmanca bir şekilde gösterilmiştir.

Jason Schwartzman, Dr. Jonathan Ohnn, daha çok The Spot olarak bilinir. Kendisiyle karşılaşan herkes için onu zorlu bir düşman yapan boyutlar arası bir portalla kaplı ve Across the Spider-Verse kadrosunda kötü adamı oynayacak.

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş kaç yaş üstü? Yaş sınırı kaç?

9 yaş üstü olarak çıkması bekleniyor.