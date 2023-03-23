Oruçlu bir kişi kan verdiğinde orucunun bozulup bozulmadığına dair Diyanet'in resmi internet sitesinde şu bilgiler paylaşılmıştır:

"Ramazan ayında oruçlu bir bireyin kan vermesi durumunda, orucunun bozulmayacağı belirtilmiştir (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Ancak, vücuda kan almanın, beslenme ve gıda alma kapsamında olduğu için orucu bozduğu ifade edilmiştir. Oruçlu bir kişinin kan vermesinin orucu bozup bozmayacağına dair iki farklı görüş bulunmaktadır. Bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Hacamat yapanın ve yaptıranın (tedavi amacıyla vücuttan kan çeken ve bu işlemi yaptıran kişinin) orucu bozulur." (Ebû Dâvûd, Savm, 28). Diğer bir rivayette ise, Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı belirtilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29)."

Bu metin, Diyanet'in resmi internet sitesinde paylaşılan bilgileri özetlemektedir ve oruçlu bir kişinin kan vermesi durumunda orucun bozulup bozulmayacağı konusuna açıklık getirmektedir.