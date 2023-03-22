Oruç tutamayanlar için kefaret ve fidye, İslam dininde önemli bir konudur. Oruç, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin en önemlilerindendir ve Müslümanların farz olan bu ibadeti yerine getirmeleri beklenir. Ancak bazı durumlarda, sağlık sorunları veya yaşlılık gibi sebeplerle oruç tutamayanlar olabilir. İslam, bu durumdaki insanlar için kefaret ve fidye gibi alternatif çözümler sunar.

Kefaret, oruç tutamayan bir kişinin özürsüz olarak orucunu bilerek bozması durumunda yerine getirmesi gereken bir tür telafi yöntemidir. Kefaret olarak, oruç tutamayan kişinin arka arkaya 60 gün oruç tutması veya 60 fakiri doyurması gerekmektedir.

Fidye ise, sağlık veya yaşlılık gibi meşru nedenlerle oruç tutamayanlar için öngörülen bir yardım şeklidir. Fidye, her oruç tutamayan gün için bir fakirin günlük yiyeceğini karşılayacak miktarda sadaka verilmesidir. Bu miktar ülkeye ve yaşanılan şartlara göre değişebilir, ancak genellikle bir kişinin günlük yiyecek ihtiyacını karşılayabilecek bir miktar olması amaçlanır. Fidyeyi vermek, oruç tutamayan kişinin sorumluluğunu yerine getirmesine ve toplumun ihtiyaç sahiplerine yardım etmesine olanak sağlar.

Kefaret ve fidye, İslam'ın merhametli ve insan odaklı yapısını gösterir. Bu kurallar, oruç tutamayanlar için bir yükümlülük oluştururken, aynı zamanda toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine destek olmayı amaçlar. Dolayısıyla, oruç tutamayan Müslümanlar kefaret ve fidye ile hem ibadetlerini yerine getirme sorumluluğunu yerine getirirler, hem de topluma katkıda bulunurlar.

Kaynak: yenigüngazete