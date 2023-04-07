Kişide ayda 1 ya da 2’den fazla olmamak kaydıyla ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ve bu ağrılar ilaç dışı yöntemlerle geçiyorsa bu kişilerin sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip ederek oruçlarını tutabileceklerini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Ancak migren gibi kronik ağrısı olan kişilerde oruç tutmak bu ağrıyı tetikleyebilir. Migren gibi çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşmadığınız sürece orucunuzu bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün” açıklamasında bulundu.

Migren benzeri ağrısı olan hastaların bazılarının koruyucu tedaviyi sürdürmek kaydıyla oruç tutabileceklerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Örneğin; ayda 2-3 migren atağı olan bir hasta, atak gelmesin diye koruyucu tedavi alıyorsa, ilaç alım saatini Ramazan’a göre düzenleyip, kriz sayısı da az olduğu için orucunu sürdürebilir. Migren hastaları oruç konusuna özellikle dikkat etmeli çünkü açlık, yüzde 100 migren ataklarını tetikleyen bir durum. Sık atağı olanlar ve çok şiddetli atak geçiren hastalar atağın geleceğini hissederler ve önceden ilaçlarını alırlar. Ancak oruç sırasında ilacı alamayacakları için bu kişilerin çok şiddetli atak geçirme olasılığı vardır. Bu durum, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için mutlaka kişi kendini test etmelidir. Şiddetli ağrıyla karşılaşan kişiler, ağrıyı ciddiye alıp oruç tutmakta ısrarlı davranmamalılar. Çünkü oruç, ağrılı hastalarda dengeyi çok ciddi bozabilir” dedi.

Baş üzerine buz ya da soğuk uygulamak atağın şiddetini azaltıyor

Uyku düzeni bozulsa bile yeterli saat uyuyabilecek, ilaçlarını düzenli ve oruca uygun bir şekilde kullanabilecek olan kişilerin oruçlarını tutabileceğini belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Bu kişiler Ramazan boyunca hafif ve orta şiddette baş ağrısı yaşayabilirler. Ancak bu ağrılar nefes ya da gevşeme egzersizleriyle geçirilebilir. Nefes egzersizleri tıpkı doğum sancıları sırasında uygulandığı gibi yapılabilir. Ağrıyı kendi kendinize kontrol etmeye çalışırken bir yandan da vücudun iyi oksijen almasını sağlayarak, dokulara daha fazla oksijen gönderilir” diye konuştu.

Kişinin kendi kendine kaslarını gevşettiği egzersizlerin de çok yararlı olduğunu paylaşan Prof. Dr. Kütükçü, “Bu egzersizlerin sessiz, sakin bir ortamda, mümkünse sevilen bir müzik eşliğinde yapılması çok faydalı olur. Dikkati dağıtma egzersizleri için; başka bir şeyle uğraşabilir, müzik dinleyebilir veya sizi rahatlatan herhangi bir şeyle ilgilenebilirsiniz. İmkânınız varsa, loş ve sessiz bir ortamda uzanabilirsiniz. Temiz havaya çıkabilirsiniz. Ayrıca migren ağrısı sırasında başınızı bir eşarp veya tülbentle sıkmak, başınızın üzerine buz veya soğuk uygulamak, atağın şiddetini azaltmakta oldukça yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ