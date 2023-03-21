Oruç nedir ve niçin tutulur? Oruç, İslam dinindeki bir ibadet olarak, güneşin doğuşundan batışına kadar (imsak ve iftar arasında) yemek yememeyi, içecek içmemeyi bulunmamayı ve kötü davranışlardan kaçınmayı içerir. Oruç, Müslümanlar için disiplin, öz kontrol ve Allah'a olan bağlılığın bir göstergesi olarak kabul edilir.

Kimler oruç tutmalıdır? Oruç tutma yükümlülüğü, İslam dinine göre ergenlik çağına ulaşmış, akıl sağlığı yerinde olan ve sağlık durumu oruç tutmaya uygun olan Müslümanlara aittir.

Kimler oruç tutmamalıdır? Hasta olanlar, yaşlılar, hamile ve emziren kadınlar, yolculuk halinde olanlar ve kadınların adet dönemleri sırasında oruç tutmamaları gerekmektedir. Bu durumlar geçici ise, kaza orucu tutarak bu günleri telafi edebilirler. Eğer sürekli bir durum söz konusu ise fidye ödeyerek orucun yerine getirilmesini sağlayabilirler.

Oruç ne zaman başlar ve biter? Oruç, İslam takvimine göre her yıl Ramazan ayının başında başlar ve 29 veya 30 gün sürer. Oruç, güneşin doğuşundan batışına kadar sürer. İmsak vakti ile başlayan oruç, iftar vakti ile sona erer.

Oruç tutarken hangi davranışlar kaçınılması gereken davranışlardır? Oruç tutarken, yalan söylemek, dedikodu yapmak, kötü sözler sarf etmek, öfke ve kavga etmek, kötü düşünceler ve niyetlerden kaçınılması gerekmektedir. Oruç sadece bedeni değil, aynı zamanda manevi bir ibadettir ve bu nedenle Müslümanların bu süre zarfında iyi ahlaklı olmaları önemlidir.

Oruç kırıldığında ne yapılmalıdır? Eğer oruç bilerek veya unutarak kırılırsa, kişi orucunu bozan günün sayısına eşdeğer günler boyunca kaza orucu tutmalıdır. Eğer oruç bilerek ve kasıtlı olarak bozulursa, kişi 60 gün kaza orucu tutmalı veya yoksul insanlara yemek sağlamalıdır