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Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Oruç Baba İnan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Oruç Baba İnan kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Oruç Baba İnan biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Oruç Baba İnan kaç yaşında nereli?

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Oruç Baba İnan kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Oruç Baba İnan, 1981 yılında Konya'nın Yunak ilçesi Çayırbaşı Köyü'nde doğdu

Oruç Baba İnan kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Oruç Baba İnan 42 yaşındadır. İnan, 1981 yılında Konya'nın Yunak ilçesi Çayırbaşı Köyü'nde doğdu.

Oruç Baba İnan nereli?

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı İnan, Konya'nın Yunak ilçesi Çayırbaşı Köyü'nde doğdu.

Oruç Baba İnan ne mezunu?

İnan, ÖSS Türkiye birincisi derecesiyle Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanmış ve mezun olmuştur.

Oruç Baba İnan biyografisi ve çalıştığı yerler

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduğu günden bugüne Yıldız Holding ve Anadolu Birlik Holding'de çeşitli pozisyonlarda bulunmasının ardından, Turkcell'de ticari pazarlama direktörü olarak görev yapmakta iken, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan TBMMMilletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Konya Milletvekili Aday Adayı oldu.

Oruç Baba İnan Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @Orucbabainan