Tedavinin anestezi, hazırlık ve tedavi sonrasında istirahat gerektirmediğini ileten Op. Dr. Erdoğan Karadağ, “ESWT uygulandığı bölgelerde hızlıca etki ederek, kan akışını hızlandırır, ödemi azaltır, kemik ve dokuların tamirine yardımcı olur, kolajen oluşumunu destekler ve kas spazmlarını giderir.” diye konuştu.

BİRÇOK ALANDA UYGULAMA MÜMKÜN

ESWT, yüksek basınçlı ses dalgalarının vücudun istenilen bölgesine çelik başlıklı bir aplikatör odaklanması ile uygulanan tedavi yöntemidir. Vücudun dışından, cerrahi olmadan, anestezisiz ve ilaçsız olarak uygulanabilen tedavi ile birçok sağlık sorununa çözüm bulunabilmektedir. Sorunlu bölgenin ortopedi uzmanı tarafından tıbbi görüntüleme cihazları yardımıyla saptanmasının ve muayenenin ardından işaretlenen bölgeye ultrason jeli sürülür ve çelik başlıklı aplikatör bu bölgeye odaklanarak ses dalgaları ile işlem uygulanır.

ESWT ile birçok ortopedik rahatsızlığa çözüm bulunabilmekte, topuk dikeni, tenisçi ve golfçü dirseği ve kaynaması gecikmiş kırık tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Aşil tendonu tedavisi, kalsifiye omuz ağrısı, kalça ağrıları gibi kronik ağrıların giderilmesinin yanı sıra birçok başka ortopedik alanda da uygulaması bulunmaktadır.

ESWT İLE TEDAVİ EDİLEBİLECEK BAZI ORTOPEDİK PROBLEMLER

Topuk dikeni, ayak tabanındaki kasların zorlanması nedeniyle oluşan yırtıkların zaman içerisinde kemiksi bir doku haline gelmesi durumudur. Hareket edildiğinde ayak tabanında ağrı belirtisi ile ortaya çıkan topuk dikeni ilerlediğinde ağrı bacağa doğru yayılabilmekte özellikle gün boyu ayakta çalışan kimselerde büyük rahatsızlıklar oluşturabilmektedir. Obezite, uzun süre ayakta kalmak, yanlış ayakkabı seçimi, sporda zorlayıcı hareketler ve romatizmal hastalıklar nedeniyle oluşabilen topuk dikenine bağlı belirtiler de ESWT ile minimize edilebilmektedir.

Tenisçi ve golfçü dirseği, dirseğin kas-tendon yapışma bölgesinde zayıflaması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. El bileğini sıklıkla kullanılması veya el bileğinin zorlayıcı hareketlerde bulunulması ile ilişkilendirildiğinden bu adı alan rahatsızlık, oluşan kas yırtılması ve zayıflama nedeniyle dirsekte hassasiyet ve ağrı ile karakterizedir.

Kalsifiye omuz ağrısı, omuz eklemi çevresindeki tendonlarda kalsiyum kristallerinin depolanması sonucu oluşan ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir rahatsızlıktır. Tekrarlayan mikrotravmaların ve diyabetin etkisiyle rastlanma olasılığını artan rahatsızlık; omuzda sertlik, uykuyu bölebilen şiddetli ağrı, omuzda hareket kısıtlılığı ile belirti göstermektedir.

TEDAVİ SONRASI İSTİRAHAT GEREKMİYOR

ESWT, anestezi, hazırlık ve tedavi sonrasında istirahat gerektirmez. Hasta, 5-20 dk aralığında süren tedavi seansının hemen ardından gündelik yaşantısına devam edebilir. Seanslar 1 hafta aralıkla uygulanabilmekte ve tedavinin kaç seans süreceğine hastanın durum değerlendirmesini sağlayan ortopedi uzmanı karar vermektedir. Ciltte nadiren oluşabilen kısa süreli kızarıklık ve şişlik dışında bir yan etkisi bulunmayan ve kısa süre içinde büyük oranda iyileşme sağlayan avantajları göz önünde bulundurularak sıklıkla tercih edilmektedir.

ESWT uygulandığı bölgelerde hızlıca etki ederek, kan akışını hızlandırır, ödemi azaltır, kemik ve dokuların tamirine yardımcı olur, kolajen oluşumunu destekler ve kas spazmlarını giderir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ