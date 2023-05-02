BAKAN BİLGİN'DEN DEVAMSIZLIK AÇIKLAMASI!
12. sınıf öğrencileri için devamsızlık affı geldiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "YKS'ye rahatça hazırlanmaları için devamsızlıktan muaf olacaklar." ifadelerini kullandı.
16 HAZİRAN'DAN SONRA TELAFİ EĞİTİMLERİNİ YAPACAĞIZ"
Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.
"SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEKLEME KURSLARI OLUŞTURDUK"
Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.
YENİGÜN HABER MERKEZİ