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Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.

Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.

Resim yaparken hangi teknikler kullanılmalıdır?

Resim yaparken hangi teknikler kullanılmalıdır?

12. sınıf öğrencileri için devamsızlık affı geldiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "YKS'ye rahatça hazırlanmaları için devamsızlıktan muaf olacaklar." ifadelerini kullandı.