Ortaköy'de Gezilecek Yerler Listesi: Ortaköy Meydanı, Esma Sultan Yalısı, Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii), Ortaköy Sahili, Tarihi Ortaköy Hamamı, Ortaköy Çarşısı, Ortaköy Sahil Cafeler. İstanbul Ortaköy gezilecek yerler rehberi ile karşınızdayız. İstanbul Beşiktaş Ortaköy gezilecek yerler ve önemli mekanlar listesi:

Ortaköy'de Gezilecek Yerler

İstanbul'da gezilecek yerler arasında fotoğraf tutkunlarının en sevdiği yerlerden birisi de Ortaköy'dür. Ortaköy Camii muhteşem mimarisi ile sosyal medyada çok popülerdir. Peki Ortaköy hangi yakada? Ortaköy, İstanbul'un Avrupa yakasındadır. İstanbul Ortaköy'de gezilecek yerler arasında Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Esma Sultan Yalısı, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi en popülerleridir. Ortaköy'deki tarihi yerler listesi şöyle:

Ortaköy Camii (Büyük Mecidiye Camii)

Ortaköy Hamamı

Ayios Fokas Kilisesi

Defterdar İbrahim Paşa Camii

Esma Sultan Yalısı

Naime Sultan Yalısı

Hatice Sultan Yalısı

Etz Ahayim Sinagogu

Feriye Sarayı

Damat İbrahim Paşa Çeşmesi

Çırağan Sarayı

Ortaköy Camii, Ortaköy Meydanı ve Ortaköy Sahili

İstanbul'un güzide semtlerinden birisi olan Ortaköy, Boğaziçi'nin Avrupa yakasında, Beşiktaş ilçesine bağlıdır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa ayağı burada yer alır. Semtin meydanı ve sahili şehrin popüler buluşma noktalarındandır. Burada kahveler, gece kulüpleri, barlar, lokantalar, sanat atölyeleri, antika ve hediyelik eşya dükkânları ve haftasonları açılan elişi ve sanat pazarı çoğu insanı buraya çeker.

Burada yerli ve yabancı pek çok turist görebilirsiniz. Burayı özel kılan şeylerden birisi de üç dine ait yapıların birbirine çok yakın konumda olmasıdır. Ortaköy Camii, Ayios Fokas Kilisesi, Etz Ahayim Sinagogu çok yakında bulunurlar. Ortaköy Meydanı, insanların en çok toplandığı yerler arasındadır.

Ayrıca Ortaköy Sahili de muhteşem boğaz ve köprü manzarası ile Ortaköy Camii'ni seyredebileceğiniz bir konumda yer alır. Ortaköy neyi ile ünlü diye merak edenlere belirtelim: burası kumpiri ile ünlü. Kumpirciler, wafflecılar ve gözlemeciler burada yan yana bulunurlar. Ayrıca unutmadan Ortaköyden Beşiktaşa giden ağaçlı yol da popülerdir.

Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii)

Sultan Abdülmecid tarafından Ermeni asıllı Mimar Nigoğos Balyan’a 1853 yılında yaptırılan Ortaköy Camii, İstanbul'un en güzel manzaralarından birinde yer almaktadır. Boğaziçi'nin enfes manzarasına yerleştirilmiş bir inci gibi duran Ortaköy Camii, aynen Kız Kulesi gibi İstanbul'un simgelerinden birisi. Unutmadan belirtelim: İstanbul Boğazı kıyısındaki Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi saraylarının da mimarları Balyan ailesindendir.

Aya Fokas Kilisesi (Agios Fokas Ortodoks Kilisesi)

İstanbul'un Ortaköy semtinde, Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan Aya Fokas Kilisesi'nin tarihi aslnıda oldukça eskidir. Buradaki ilk kilisenin 7. yüzyılda yapıldığı söylenir. Bu kilise avluda, avlunun batısında yer almaktadır. Avluda idari birim, valilik mahallesi ve kuzeybatıda çan kulesi görülmektedir. Bu kilisenin üç girişi vardır. Bunlardan ikisi kuzeye ve güneye zıt ve batıya yakın, üçüncüsü ise kuzeye yakın fakat doğuya yakındır.

Kilise üç nefli bazilika planlıdır. Orta nef, yan neflere doğru daha geniş yerleştirilmiştir ve nefler arasında altışar sütunlu iki sıra ile ayrılmıştır. İkonostasis yedinci sütun seviyesindedir. Yapının apsisi, yarım daire planlı kilisenin dikdörtgen planından taşmaktadır. Yapının galeri katına ulaşım güneybatı ucunda yer alan bir merdivenle sağlanmaktadır.

Ortaköy Meydanı

En güzel fotoğrafların çekildiği yer Ortaköy Meydanı'dır. Çünkü Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Camii) hemen solunuzda kalır. Onun arkasında da köprüyü görerek enfes kareler çekebilirsiniz. Şehrin en canlı noktalarından birisi olan Ortaköy Meydanı, aynı zamanda Yıldız Camii ve Dolmabahçe Sarayı‘na da yakın bir konumda yer alıyor.

Çırağan Sarayı

Beşiktaş ve Ortaköy arasında yapılan Çırağan Sarayı'nın konumu muhteşemdir. Buraya saray yapılmadan önce burada harika lale bahçeleri olduğundan bahsedilir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan adına yaptırılmıştır. Çırağan, Farsça'da ışık anlamına gelir. Sultan II. Mahmud 1834'te yalıyı yıktırıp buraya bir saray inşa eder. Abdülmecid 1857'de Sultan II. Mahmud'un sarayını yıktırıp yeni saray inşa etmeye başlar.

Abdülaziz, yeni sarayın inşaatını 1871'de tamamlatmıştır. Sarayın mimarları Sarkis Balyan ve ortağı Kirkor Narsisyan'dır. Çırağan Sarayı artık otel olarak kullanılıyor. Çırağan Palace Kempinski olarak bilinen Çırağan Oteli'ni dışarıdan fotoğraflamak mümkün.

Ortaköy Sahili

Peki Ortaköy'de ne yapılır, hangi mekanlara gidilir? Ortaköy sahil çoğu insan için harika bir sahildir. Sahildeki Ortaköy mekanlar arasında kafeler, restoranlar, sahil cafeler pek çoktur. Ortaköy sahili canlı atmosferi ile İstanbul'un gözde sahillerinden birisi. İstanbul'un en sevilen noktalarından Ortaköy'de sahile yakın peç çok mağaza da sizleri bekliyor.

Ortaköyden Beşiktaşa giden ağaçlı yol sevilen gezi yollarından birisi. Sahil boyunca ilerleyip Ortaköy'den Beşiktaş merkeze kadar ilerleyebilirsiniz. Yol boyunca Feriye Sarayı ve Çırağan Sarayı gibi harika mimariye sahip binaları seyretmeniz mümkün.