Ortaca, Türkiye'nin Muğla iline bağlı bir ilçedir. Muğla ilinin güneybatısında, Ege Bölgesi'nin Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Ortaca, Dalaman ve Dalyan arasında konumlanmıştır. Dalyan Nehri'nin denize döküldüğü noktada bulunur. Dalyan'a yakınlığıyla bilinen Ortaca, doğal güzellikleri, tarihi ve arkeolojik kalıntılarıyla ziyaretçilerine keyifli bir tatil deneyimi sunar. Aynı zamanda İztuzu Plajı'na da yakın olan Ortaca, bu ünlü plaja erişim sağlamak için de kullanılan bir noktadır.

Ortaca'da denize girilecek yerler

Ortaca, Muğla'nın güzel bir ilçesi olup denize girebileceğiniz birkaç farklı yer sunmaktadır. İşte Ortaca'da denize girebileceğiniz bazı yerler:

İztuzu Plajı

Dalyan'a yakın olan İztuzu Plajı, Ortaca'nın en ünlü ve güzel plajlarından biridir. Muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü olan bu plaj, aynı zamanda caretta carettaların üreme alanı olarak da koruma altındadır.

Sarıgerme Plajı

Ortaca'ya yakın bir diğer popüler plaj Sarıgerme Plajı'dır. Uzun ve geniş kumsalı, berrak denizi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Şezlong ve şemsiye hizmetleri de bulunmaktadır.

Dalyan Nehri

Ortaca'da bulunan Dalyan Nehri, serin ve temiz suyuyla denize alternatif bir deneyim sunar. Nehirde tekne turları yapabilir, yüzme molası verebilir ve doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.

Köyceğiz Gölü

Ortaca'ya yakın olan Köyceğiz Gölü, göl ve denizin birleştiği noktada yer almaktadır. Gölde teknelerle gezi yapabilir, yüzme molası verebilir ve huzurlu bir atmosferde zaman geçirebilirsiniz.

Ortaca'nın en güzel plajları

Kargıcak Plajı

Ortaca'ya yakın bir diğer ücretsiz plaj ise Kargıcak Plajı'dır. Sessiz ve sakin bir atmosfere sahip olan bu plajda denize girerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Dalyan Plajı

Dalyan Nehri'nin denize döküldüğü noktada yer alan Dalyan Plajı, ücretsiz olarak kullanılabilen plajlardan bir diğeridir. Nehir manzarası eşliğinde denize girebilir ve güneşlenebilirsiniz.

Kaplumbağa Plajı

İztuzu Plajı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yer alan ünlü ve güzel bir plajdır. Dalyan Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada konumlanmıştır. İztuzu Plajı, sahip olduğu doğal güzellikler ve caretta carettaların üreme alanı olmasıyla ön plana çıkar.

İztuzu Plajı, geniş bir kumsala sahip olup yaklaşık 5 kilometre uzunluğundadır. Plajın kumu beyaz ve ince tanelidir. Turkuaz renkteki denizi ise oldukça berraktır. Plaj, doğal güzellikleri ve koruma altındaki caretta carettalarıyla bilinir.

İztuzu Plajı aynı zamanda "Kaplumbağa Plajı" olarak da adlandırılır çünkü caretta carettalar, burada yuvalarını yapar ve yumurtalarını bırakır. Bu nedenle plaj, koruma altına alınmış bir alan olarak hizmet verir.

Plajın çevresi doğal sit alanı olarak belirlenmiştir ve bu nedenle yapılaşmaya kapalıdır. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı vardır. Ayrıca duş ve tuvalet gibi temel hizmetler de sunulmaktadır.