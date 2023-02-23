Afet bölgelerinde seferber olan İstanbul’un Avcılar Belediyesi ve İzmir’in Karşıyaka Belediyesi, olası afetlere karşı göreve ilk geldiklerinden bu yana gerçek sorunlar karşısında geliştirmekte oldukları gerçekçi önlemlere bir yenisini ekledi. İki yerel yönetim, aralarındaki dayanışma ruhunu arttırarak, “Ortak Afet Yönetimi Hizmet Protokolü” imzaladı. Saran Group ise iki belediyenin meclislerinde alınan kararın yaşama geçirilmesinde önemli bir destekçi ve paydaş oldu.

İstanbul Avcılar Belediyesi, İzmir Karşıyaka Belediyesi ve Saran Group arasında yapılan Deprem Halinde Yardım Taahhütnamesiyle “Afet Yönetimi Hizmet Protokolü”; Avcılar ve Karşıyaka ilçelerinde meydana gelebilecek depremler öncesinde ve deprem olduktan sonraki süreçte, depreme maruz kalan ilçedeki afet yönetimi ve koordinasyon çalışmalarına katılmak üzere deprem olmayan ilçe belediye başkanı ve ilgili yöneticilerinin deprem bölgesine en kısa sürede intikallerini içeriyor. Avcılar veya Karşıyaka’da deprem gerçekleşmesi halinde, afet planlama ve yönetimi çalışmalarında ihtiyaç duyulabilecek hava ulaştırma ve hava desteği de Saran Group tarafından karşılanacak.

“Afete maruz kalanlar, afeti asla yönetemezler”

Yapılan protokolle ilgili bilgilendirme yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: “Deprem duyarlılığı bizim en önemli meselemiz. Ve bununla ilgili çok etkili çalışmalar yaptık. Afete maruz kalanlar, afeti yönetemezler. O kaos ve kargaşa buna imkan tanımıyor. Bizler de herhangi bir deprem felaketinde bizi yönetecek ve o depremden de etkilenmeyecek birileri olsun istedik. Ama aynı zamanda da kenti tanısınlar istedik. Araştırmalarımız sonucunda Karşıyaka Belediyesi ile koordine olmaya karar verdik. Aynı fay hattında değiliz. Yapısı bize benziyor. Deniz ulaşımı var, tsunami riski iki ilçemizde de var. Birçok ortak noktamız bulunan Karşıyaka Belediyesi ile karşılıklı anlaşma yaptık. O bölgede deprem olması halinde Karşıyaka'daki afet sürecini biz, bizde deprem olması durumunda da onlar bizim afet sürecimizi yönetecek. Bu desteğin ihtiyaç noktasına zamanında ulaşabilmesi için en sağlıklı yolun helikopter ulaşımı olduğuna karar verdik. Saran Group bizim bu ulaşımın ihtiyacımızın karşılanmasında lojistiğini üstlenen taraf bizlere kıymetli bir katkı sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Son depremler bir kez daha gösterdi ki deprem bizim en önemli meselemiz. Afet öncesi çalışmalarımız devam ederken afet olması durumunda da hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay:

“Avcılar Belediyesi ile örnek olacak bir iş birliği protokolü imzaladığımıza inanıyorum. Bu protokol sonrası yıkıcı bir afetin olmamasını diliyoruz ama İstanbul ve çevresini etkileyecek olası bir deprem sonrasında Karşıyaka Belediyesi olarak havayoluyla Avcılar’a, olası bir İzmir depremi sonrasında da Avcılar Belediyemiz Karşıyaka’ya gelerek yönetimi devralacak. Önceden belirlenmiş, bilgilendirilmiş ve yetkilendirilmiş personeller, normalleşme olana kadar yönetimi sürdürecek. Ayrıca protokol sonrasında belediye imkanları, personel durumu, araç, gereç ve malzemenin sevk ve idaresiyle ilgili eylem planlarımızı, karşılıklı olarak birbirimize anlatacağız. Biz onlara Karşıyaka’yı tanıtacağız; onlar bize Avcılar’ı tanıtacaklar. Tekrardan örnek bir iş birliği olacağını ifade etmek isterim.” dedi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: “6 Şubat’ta gerçekleşen ve milyonlarca insanımızı etkileyen deprem hepimizi derinden üzdü. Depremin gerçekleşmesini engelleyemiyoruz maalesef ancak tedbirlerimizi almalıyız. Bu projenin afet eylem planlarını sürdürülebilir kılması açısından örnek bir dayanışma ve yönetim modeli teşkil ettiğini düşünüyorum. Biz de böyle bir projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi