Yaygın bir efsane, kuraklık ve orman yangınlarının yılın kurak mevsimlerinde doğal olarak meydana geldiği için iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını iddia etmekte. Ancak araştırmalar, iklim değişikliğinin bu olayları yoğunlaştırdığını göstermektedir. Kuraklıklar ve orman yangınları mevsimsel olarak meydana gelse de, iddia küresel ısınmanın artık daha uzun ve daha sıcak kurak mevsimlere neden olduğu gerçeğini açıklamamakta. Bu faktörler daha şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgalarına ve ayrıca daha sık ve yıkıcı yangınlara neden olmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Türkiye’de de orman yangınlarının artacağını varsaymak mümkün. Ancak bu konuda Türkiye’nin ne kadar hazır olduğu ayrı bir tartışma konusu…