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Ekonomik, çevresel ve sosyal katma değer yaratma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren, sigorta sektöründeki öncülüğünü sosyal etkisi yüksek projelerle ileriye taşıyan Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi kapsamında 4 yeni yangın gözetleme kulesini daha devreye alıyor.

Ormanın Gözleri projesiyle yangına erken müdahalede hayati bir önemi bulunan gözetleme kulelerinin yenilenmesini ve yeni insansız yangın gözetleme kuleleri yapımını gerçekleştiren Anadolu Sigorta, 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk kuleyi tamamlayarak hizmete almıştı. 2023 yılında ise Muğla, Antalya, Çanakkale ve Adana’daki ikinci kule olmak üzere dört adet gözetleme kulesi daha hizmete sunuluyor.

Hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanımıyla toplam 5 kule, 245 bin hektar orman arazisinin 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlayacak. Projeyle ayrıca erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yıllarda da korunmaya devam edilmesi ve bireylerin farkındalık bilincinin artırılması amaçlanıyor.

“Çağımızın en önemli küresel sorunlarından biri iklim değişikliği”

Tüm dünyada sürdürülebilirlik gündeminin ilk sırasında iklim değişikliği ile mücadelenin yer aldığına işaret eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Odak noktalarımızdan biri, çağımızın en öncelikli küresel sorunlarından olan ve sektörümüze etkisi çok yüksek olarak sınıflandırılan iklim değişikliği ile mücadele. Ayrıca sorumlu şirket anlayışıyla hayata geçirdiğimiz etkili projelerimizde de sürdürülebilirliği esas alıyoruz. Geçen yıl başlattığımız Ormanın Gözleri projesi de bu bakış açısının bir ürünü” dedi. Tuğtan sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim değişikliğinin bir sonucu olarak özellikle son iki yıldır hem ülkemizde hem dünyada çok fazla yangın felaketi yaşadık. Her geçen yıl bu riskin artarak devam edeceği kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bu gerçekle mücadelede devlet kurumlarına olduğu kadar bireylere ve şirketlere de çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Anadolu Sigorta olarak bu anlayışla geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliğine giderek orman varlıklarımızı korumak için bir adım attık. Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yangınla mücadelede çok büyük bir özveri ve emek ile çalışıyor. Biz de bu yapılanmanın bir parçası olmak üzere harekete geçtik. Geçen sene devreye aldığımız Adana kulemiz bu yaz bölgede yangınların önlenmesinde etkin bir rol oynadı ve 11 adet tehlike arz eden orman yangınının erken tespit ve takibini sağladı.”

“Ormanın Gözleri 5 kuleye ulaştı”

Ormanın Gözleri projesi kapsamında, bu yıl 4 yangın gözetleme kulesinin daha tamamlanarak devreye alınacağını ve toplamda 5 kuleye ulaşılacağını söyleyen Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, “İklim değişikliği ile birlikte özellikle son yıllarda yaşadığımız en büyük sorun, sayısı ve süresi artan orman yangınları. Sıcaklıkların tırmanışa geçtiği, mevsimlerin birbirine karıştığı çağımızda artık yangınların da yaz mevsimiyle sınırlı kalmadığını üzülerek görüyoruz. Sadece insanları değil tüm ekolojiyi etkileyen çok büyük bir küresel sorun. Ormanın Gözleri projesiyle bu büyük sorunun çözümü noktasında bir parça da olsa katkı sunmaktan mutluyuz. En önemli hedeflerimizden biri de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinç yaratmak. Proje kapsamında yeni kuleler devreye alarak bu mücadeleye destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Adana kulesi ile 11 yangına erken müdahale edildi

Anadolu Sigorta’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesinin ilk kulesi, Adana’nın akciğerleri konumundaki başta Seyhan Baraj Gölü Havzası ve Çukurova Üniversitesi Kampüsü olmak üzere geniş bir alanın 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlıyor.

Adana’da hizmete giren ikinci yangın kulesi Zorkun Yaylası’nda yer alırken, Gökçeada’daki insansız yangın gözetleme kulesi ise Dereköy’de bulunuyor. Orman yangınlarıyla sıkça gündeme gelen Muğla’da yapımı devam eden kule, Palamut dağının zirvesine, 950 metre yüksekliğe kuruluyor. Antalya’daki kule ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı içinde yer alıyor. Proje kapsamında devreye alınacak toplam 5 yangın kulesi, 245 bin hektar alanı gözetleyerek orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlayacak.

Adana Balcalı Otomatik Yangın Gözetleme Kule Sistemi, 2023 yılında 11 adet tehlike arz eden orman yangınını tespit ve takibini yaparak en yakın ilk müdahale ekiplerinin sevk ve idaresinde önemli bir rol üstlenmiştir.