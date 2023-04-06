A Milli Takımımızın başarılı futbolcularından ve Hollanda'nın Feyenoord takımının kaptanı Orkun Kökçü, Ajax maçında Dusan Tadic'in depremzedelere yardım etmemesi nedeniyle, geçtiğimiz günlerde oynanan maçta rakibinin elini sıkmadı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE DALGA MI GEÇTİ?

Hollanda Kupası'nda Ajax'ın Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği iddia edildi. Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı: "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu."

MAÇ SIRASINDA BAŞKA BİR OLAY!

Öte yandan Orkun Kökçü, De Kuip'te Klaasen'in kafasına çakmak isabet edip maçın durmasıyla ilgili, "İlk anda fark etmedim. Hakeme de biraz fazla tepki verdim. Sonra Klaasen'i cisim isabet ettiğini gördüm. Böyle büyük bir maçta bunun gibi davranışların yeri yok" diye konuştu.