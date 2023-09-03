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Geçen sezon formasını giydiği Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşları Santiago Gimenez ve David Hancko'nun yanı sıra Vaclav Cerny ve Xavi Simons ile yarışacak.

Ödülün sahibi, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nin sahipleri, yarın TSİ 21.30'da Utrecht kentindeki DeFabrique Etkinlik Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Orkun Kökçü, yaz transfer döneminde Portekiz'in Benfica takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.