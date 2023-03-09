Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir.

Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve İstanbul Üniversite’sini kazanan Işıtmak Youtube’de daha kaliteli ve güzel içerikler oluşturmak hayatını yaşamak için eğitimine bir süre ara vermiştir.

Her videosu ilgiyle takip edilen ve en çok izlenenler listesinde başında yer yalan YouTuber çektiği her video ile ününe ün katmıştır.

İlk olarak korku oyunları içeriği ile sevenlerinin karşısına çıkmış ardında bir risk alarak tamamen vlogger olmuştur.

Orkun Işıtmak, günümüzde Youtuber kavramının getirdiği en önemli ve en yaratıcı isimlerden birisi olarak dikkatleri çekti. Oyun videolarından ziyade zaman içerisinde yaptığı Challenge videoları ile de birlikte yaratıcılığını ve kurgulama yeteneklerini konuşturan Işıtmak, dijital reklam konusunda da en çok tercih edilen isimlerden birisi oldu.

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