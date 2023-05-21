İnternetten, hediye gelen veya şüphelendiğiniz parfümlerin orijinal olup olmadığını öğrenmek artık çok kolay. Parfüm kutusunun altında yer alan etiket barkodu ile yapacağınız sorgulama sonucunda ürünün orinal olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

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Marka ve Parfüm Adı

İncelemek istediğiniz parfüm serisinin marka ve parfüm adını belirleyin. Örneğin, "Chanel - Coco Mademoiselle" gibi. Arama ekranınıza checkcosmetic.net, Cosmetic Calculator ve gelir.gepir.org.tr yazarak gelen sayfaya tıkladıktan sonra önünüze gelen  menüden “Barkod Numarası (GTIN) ile Arama” seçeneğine tıklayarak parfümün orjinalliğini sorgulayabilirsiniz.

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Yetkili Satıcılar

Markanın yetkili satıcılarını bulun. Orijinal parfümü satan güvenilir ve yetkili satıcılar, parfümün sahte olmadığından emin olmanızı sağlar. Parfümün orijinal markasının resmi web sitesine gidin. Markanın resmi web sitesi, genellikle doğru ve güncel bilgiler sağlar.

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Kutu ve Ambalaj

Parfümün kutusunu ve ambalajını dikkatlice inceleyin. Orijinal parfümler, genellikle dikkatlice tasarlanmış ve kaliteli malzemeler kullanılarak üretilir. Hologram, kabartma veya özel işaretler gibi güvenlik önlemleri de içerebilir.

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Flakon ve Etiketler

Parfümün kendisini ve etiketlerini inceleyin. Orijinal parfümler, temiz ve hassas bir şekilde işlenmiş olmalıdır. Etiketler net ve doğru olmalıdır. Parfümün rengi, kokusu ve tutarlılığı da önemli ipuçları sağlayabilir.

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Seri Numarası veya Kimlik Kodu

Bazı markalar, parfümlerine seri numarası veya kimlik kodu ekleyebilir. Bu kodları kullanarak, markanın resmi web sitesinde parfümün orijinalliğini doğrulayabilirsiniz.

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Koku

Parfümün kokusunu değerlendirin. Orijinal parfümler, genellikle karmaşık ve yüksek kaliteli notalara sahiptir. Sahte parfümler genellikle orijinaline benzemez veya daha düşük kalitede kokabilir.

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Bu adımları takip ederek ve dikkatli bir şekilde inceleme yaparak, orijinal parfüm serisini sorgulayabilir ve sahte ürünlerden kaçınabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi