Usta sanatçının oğlu Altan Gencebay, babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Sosyal Medyadan Açıklama

Ölüm haberleri karşısında sessizliği bozan Orhan Gencebay, ınstagram hesabından paylaşımda bulundu. Gencebay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim hakkımda 'Orhan Gencebay ölü' diye hızla yayılan haberler tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah'ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar