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Kent genelinde sürdürdüğü tarımsal projelerle üreticinin yüzünü güldüren, aynı zamanda yerelde istihdamı ve kalkınmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin öncüsü olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan ekipler, bu kez örtü altı üretimin fazla olduğu Akdeniz ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yeni sezona hazırlık yapmak için tarlasını boşaltan ve daha önceleri tarladan topladıkları organik atıkları dere kenarları veya boş arazilerde bekleten üreticiler, Büyükşehir sayesinde bu dertten kurtuldu. Dere kenarlarına bırakılan organik atıkların kışın yağmur suları ile birlikte sahillere taşınmasıyla çevre kirliliğine de sebep olan bu durum, Büyükşehir ekipleri tarafından çözüme kavuşuyor. Ekipler, tarlalardan topladıkları organik atıkları Büyükşehir’in katı atık depolama ve bertaraf tesisine ulaştırarak, atıkların dönüştürülmesini sağlıyor. Üreticinin işçi ve iş yükü maliyetini azaltan bu uygulama sayesinde hem üretici nefes alıyor, hem de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Şahutoğlu: “Çevre kirliğinin önüne geçiyor ve enerji üretimine katkı sağlıyoruz”

Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi’nin, örtü altı yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı yerlerden biri olması sebebiyle organik atık sorunu ile sık sık karşılaştıklarını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Buralarda yıllardır sera atıklarının oluşturmuş olduğu çevre kirliliğine çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimizden ve muhtarlarımızdan, bu atıkların toplanması için çok fazla talep alıyorduk. Büyükşehir olarak bu çağrılara kulak verdik ve ekiplerimizle harekete geçtik” dedi. Şahutoğlu, üreticilerin sera veya yol kenarlarına bıraktıkları organik atıkların toplanıp, Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık depolama ve bertaraf tesisinde dönüştürülerek hem çevre kirliliğinin önüne geçildiğini, hem de enerji üretimi yaparak şehrin ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Bu uygulama sayesinde üreticilerin yeni hasat zamanına daha da hazır olduklarını belirten Şahutoğlu, “Üreticiler, ürettikleri ürünleri hasat sonrası yeni sezona hazırlamak ve seralarını boşaltmak zorundalar. Fakat bu atıkları bertaraf edemedikleri durumlarda yol, dere veya göl kenarlarına bırakıyorlar. Bu şekilde hem çevre kirliliğine, hem de derelerin tıkanmasına sebep olup, suyun akışına da engel oluyorlar. Bizler, bu uygulamayla üreticilerin yaşadığı sulama sorununa da çözüm üretmiş oluyoruz. İkinci olarak ise; yol kenarlarına bırakılan atıklar, sıcakla birlikte yangınlara da sebep olabiliyor. Bu sayede bu problemlerin de önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

Muhtar Koca: “Üreticiler yüksek maliyetler ödemekten kurtuldu”

Organik atıkların sulama kanallarına bırakılması sebebiyle bu noktalarda tıkanmalar yaşandığını söyleyen Akdeniz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İbrahim Koca, “Bizim burada örtü altı yetiştiriciliği çok fazla yapılıyor. Örtü altı yetiştiriciliğinden çıkan organik atıklar ya kanallara atılıyordu, ya da bir kenarda biriktirilip yakılıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu atıkları toplamaya başladı ve katı atık toplama merkezine götürdü” dedi. Üreticilerin, daha önce organik atıkları taşıtmak için yüksek ücretler ödediğini belirten Koca, “Bir kamyon bin beş yüz liraya geliyor. Kamyon atıkları topluyor ama dökecek saha olmadığı için, kaçak yollarla atıkları yine dereye döküyordu. Bu konuda çok dertliydik. Büyükşehir, üreticilerimizi yüksek bir maliyetten kurtararak rahatlattı. Başkanımız Vahap Seçer’e, bizlere destek olduğu ve elinden geleni yaptığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplam 76 ton organik atık, depolama ve bertaraf tesislerine ulaştırıldı

Üretim yapmanın gittikçe zor ve girdi maliyetlerinin ise çok külfetli hale geldiğini söyleyen üreticilerden Yusuf Yüksek, “Yaptığımız iş; komisyoncusu, ziraatçısı, işçisi, ilacıyla çok külfetli. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bir tarlada bir dönümün maliyeti 100 bin lirayı geçti. Biz iki ay boyunca 5 liraya biber sattık. Büyükşehir Belediyesi bu süreçte bize ip, naylon, gübre, atıklarımızı toplama gibi çok fazla destekte bulundu” dedi.

Büyükşehir’in bu destekleri sayesinde önceden yol kenarlarına bıraktıkları atıkların, hızlı ve kolay bir şekilde taşındığını aktaran Yüksek, “Bizi büyük bir yükten kurtardılar. Önceden atıkları kanal kenarlarına bırakıyor ya da yakıyorduk. Büyükşehir bunları toplayıp, geri dönüşüme kazandırdı” diye konuştu. Yüksek, Büyükşehir’in verdiği tarımsal destek sayesinde, iş yükü maliyetinin önemli bir kısmından kurtulduklarını, taşıma maliyetine ayıracakları bütçeyi ise yeni sezonda hasada hazırlık amaçlı kullanacaklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı’da 32, Adanalıoğlu’nda ise 44 ton olmak üzere toplam 76 ton organik atığı Büyükşehir’in katı atık depolama ve bertaraf tesisine ulaştırdı. MERSİN (İGFA)