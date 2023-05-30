29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethinin 570. Yıl Dönümü Ordu’da coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında Mehter Takımı eşliğinde 19 Eylül Ortaokulu’ndan Ceren Özdemir Parkına yürüyüş gerçekleştirildi.

İstanbul’un fethedildiği 1453 yılına vurgu yapmak amacıyla saat 14.53’te başlayan yürüyüşe katılan Ordulular, çalınan marşlar eşliğinde coşkuya ortak oldu.

FATİH SULTAN MEHMET HAN VE ORDUSU RAHMET VE MİNNETLE ANILDI

Yürüyüşe onlarca vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde yürüyen Ordulular, Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu ile şan ve şeref dolu tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan İstanbul'un Fethinin 570’inci yılında rahmet ve minnetle anıldı.

ŞANLI FETİHİN ÖNEMİ

6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusu Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u fethetti. Olayın sonucunda 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti bir imparatorluk hâline geldi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir. ORDU (İGFA)