Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Ordu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Ordu Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Ordu / Altınordu / Ordu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 448,51 2,98 3,08 Ordu / Fatsa / Fatsa Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 424,69 5,99 5,01 Ordu / Ünye / Ünye Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 411,97 7,92 7,14 Ordu / Fatsa / Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 387,46 12,2 12,02 Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 378,40 14 17,53

Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 370,00 15,77 – Ordu / Perşembe / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 355,08 19,22 18,62 Ordu / Altınordu / Ordu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 343,13 22,25 24,14 Ordu / Aybastı / Aybastı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 330,49 25,83 25,61 Ordu / Ünye / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 307,73 33,35 34,72 Ordu / Ünye / Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 303,23 35,02 36,75 Ordu / Fatsa / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 295,85 37,86 40,38 Ordu / Gölköy / Gölköy Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 293,42 38,85 56,92 Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 279,08 45,08 40,35 Ordu / Fatsa / Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 270,75 49,05 66 Ordu / Ünye / Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 257,81 55,81 43,49 Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 257,44 56,02 51,43 Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 254,62 57,59 – Ordu / Kumru / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 251,41 59,43 49,06 Ordu / Ünye / Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 236,52 68,67 – Ordu / Ünye / Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 228,56 74,04 – Ordu / Fatsa / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 215,70 82,9 98,49 Ordu / Ulubey / Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 207,95 87,92 89,44 Ordu / Ünye / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 206,84 88,59 84,1

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından resmi olarak açıklanan güncel verileri ve kontenjanları kontrol etmeleri önemlidir.