Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Ordu ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Ordu Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Ordu / Altınordu / Ordu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|448,51
|2,98
|3,08
|Ordu / Fatsa / Fatsa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|424,69
|5,99
|5,01
|Ordu / Ünye / Ünye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|411,97
|7,92
|7,14
|Ordu / Fatsa / Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|387,46
|12,2
|12,02
|Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|378,40
|14
|17,53
|Ordu / Altınordu / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|370,00
|15,77
|–
|Ordu / Perşembe / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|355,08
|19,22
|18,62
|Ordu / Altınordu / Ordu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|343,13
|22,25
|24,14
|Ordu / Aybastı / Aybastı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|330,49
|25,83
|25,61
|Ordu / Ünye / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|307,73
|33,35
|34,72
|Ordu / Ünye / Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|303,23
|35,02
|36,75
|Ordu / Fatsa / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|295,85
|37,86
|40,38
|Ordu / Gölköy / Gölköy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|293,42
|38,85
|56,92
|Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|279,08
|45,08
|40,35
|Ordu / Fatsa / Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|270,75
|49,05
|66
|Ordu / Ünye / Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,81
|55,81
|43,49
|Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|257,44
|56,02
|51,43
|Ordu / Altınordu / Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|254,62
|57,59
|–
|Ordu / Kumru / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|251,41
|59,43
|49,06
|Ordu / Ünye / Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|236,52
|68,67
|–
|Ordu / Ünye / Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|228,56
|74,04
|–
|Ordu / Fatsa / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|215,70
|82,9
|98,49
|Ordu / Ulubey / Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|207,95
|87,92
|89,44
|Ordu / Ünye / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|206,84
|88,59
|84,1
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB tarafından resmi olarak açıklanan güncel verileri ve kontenjanları kontrol etmeleri önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ