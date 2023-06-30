Karadeniz'in incisi Ordu, muhteşem denizi, geniş sahili ve birbirinden güzel plajları ile tatilcilerin gözdesi. Ancak Ordu'da denize girebileceğiniz birçok yer arasında seçim yapmak zor olabilir. Hangi plajlar en iyisi? Kadınlar plajı nasıl? Ordu sahil otelleri hakkında ne bilmeliyiz? İşte Ordu'nun deniz, kum ve güneş keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz yerlere dair bilmek istediğiniz her şey.

Ordu'da denize girebileceğiniz en popüler yerlerden biri kuşkusuz Kadınlar Plajı. Peki, bu plajı özel kılan nedir ve neden birçok tatilci burayı tercih ediyor? Ve eğer daha sessiz ve huzurlu bir deneyim arıyorsanız, hangi plajları tercih etmelisiniz?

Yaz tatilinizi planlarken, bu ve benzeri sorularınıza yanıtlar bulmak için okumaya devam edin. Ordu'nun eşsiz sahil ve plajlarının keşfine çıkmak için hazır mısınız?

Karadeniz Bölgesi'nin en popüler turistik noktalarından biri olan Ordu, sene boyunca on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu muhteşem kent, gezintiye çıkan gezginlere keyifli bir tatil geçirme şansı sunarken, özellikle yaz aylarında suya girip eğlenceli vakit geçirebileceğiniz birçok plaj ve beach ile de büyük ilgi görüyor.

Peki, Ordu'nun popüler plajları arasında hangileri öne çıkıyor? Her biri kendine özgü özellikleri ve sunduğu benzersiz deneyimlerle, Ordu Kadınlar Plajı, Çeşmeönü, Deniz Kabuğu, Mavi Dünya Plajı, Çaka Plajı ve Kumbaşı Belediye Plajı, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Ordu Kadınlar Plajı, geniş kumsalı ve temiz deniziyle tatilcilerin tercihi olurken, Çeşmeönü ve Deniz Kabuğu, sakin atmosferleri ve huzurlu ortamlarıyla dikkat çekiyor. Mavi Dünya Plajı ve Çaka Plajı ise, doğa ile iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Kumbaşı Belediye Plajı ise, plaj olanakları ve denize sıfır konumu ile öne çıkıyor.

2023 yazı için tatil planlarınızı yaparken, bu muhteşem Ordu plajlarını kesinlikle göz önünde bulundurun. Ordu'nun bu eşsiz sahil ve plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarmanın keyfini yaşamaya hazır olun!

Ordu Kadınlar Plajı: Ailece Keyifli Bir Gün

Nasıl Ulaşılır?

Ordu şehir merkezine yaklaşık 9 km uzaklıkta bulunan Ordu Kadınlar Plajı'na özel araçlar veya taksilerle kolayca ulaşabilirsiniz.

Özellikleri Nelerdir?

Ordu Kadınlar Plajı, ailelerin keyifli bir gün geçirmek için tercih ettiği bir plajdır. Uzun sahil şeridi sayesinde plajda keyifli yürüyüşler yapabilir ve serin sularında yüzme imkanı bulabilirsiniz. Plaj tamamen kumdan oluşur ve çeşitli plaj sporları, kamp yapma ve piknik yapma gibi etkinlikler için uygun bir ortam sunar.

Hizmetleri Nelerdir?

Ordu Kadınlar Plajı, plaj hizmetleri sunan tesisler ve olanaklar içermektedir. Plajda tuvalet, duş ve soyunma kabinleri gibi temel hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca çevrede restoranlar ve kafeler de mevcut olabilir, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Giriş Ücreti Var mı?

Ordu Kadınlar Plajı'na giriş yapmak için herhangi bir giriş ücreti veya kısıtlama bulunmamaktadır. Plajı ziyaret ederek ücretsiz olarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Ordu Kadınlar Plajı'na yakın konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Ordu şehir merkezinde ve çevresinde birçok otel ve pansiyon bulunmaktadır. Rahat bir konaklama deneyimi yaşayabilir ve plaja kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Çeşmeönü: Serin Suların Keyfini Çıkarın

Nasıl Ulaşılır?

Ordu şehir merkezine yaklaşık 17 km uzaklıkta bulunan Çeşmeönü'ne özel araçlar, taksiler veya toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabilirsiniz.

Özellikleri Nelerdir?

Çeşmeönü, Ordu'da suya girilebilecek en güzel noktalardan biridir. Sığ sularda serinleyebilir, aileniz veya arkadaş gruplarınızla piknik yapabilir veya kamp kurabilirsiniz. Doğal ve huzurlu bir ortamda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bölgedeki işletmelerden ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Hizmetleri Nelerdir?

Çeşmeönü doğal bir plajdır ve genellikle altyapı hizmetleri sınırlı olabilir. Bu nedenle temel ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önemlidir. Piknik yapacaksanız gerekli malzemeleri yanınızda bulundurmanızı öneririz. Ayrıca çevredeki işletmelerde yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Giriş Ücreti Var mı?

Çeşmeönü'ne ziyaret yapmak için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Ücretsiz olarak plajın keyfini çıkarabilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Çeşmeönü çevresinde konaklama seçenekleri sınırlı olabilir. Eğer uzun süreli konaklama planlıyorsanız, Ordu şehir merkezinde veya çevresinde bulunan otel veya pansiyonlarda konaklama imkanlarına göz atabilirsiniz. Şehir merkezine yakın olmanız, plaja kolay erişim sağlamanızı sağlayacaktır.

Deniz Kabuğu: Huzurlu ve Keyifli Bir Plaj

Nasıl Ulaşılır?

Ordu şehir merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan Deniz Kabuğu'na özel araçlar ve taksilerle kolayca ulaşabilirsiniz.

Özellikleri Nelerdir?

Deniz Kabuğu, aileler ve arkadaş grupları tarafından tercih edilen sessiz ve sakin bir plajdır. Plajın iskelesi üzerinde güneşlenebilir ve serinlemek için denize atlayabilirsiniz. Ayrıca plaj voleybolu, plaj futbolu gibi çeşitli plaj sporlarını da gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmetleri Nelerdir?

Deniz Kabuğu doğal bir plajdır ve altyapı hizmetleri sınırlı olabilir. Tuvalet ve duş gibi olanaklar olmayabilir, bu yüzden temel ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önemlidir. Ayrıca yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılamalısınız.

Giriş Ücreti Var mı?

Deniz Kabuğu'nu ziyaret etmek için herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak plajın keyfini çıkarabilirsiniz.

Konaklama Tavsiyesi

Deniz Kabuğu çevresinde konaklama seçenekleri sınırlı olabilir. Eğer uzun süreli konaklama planlıyorsanız, Ordu şehir merkezinde veya çevresinde bulunan otel veya pansiyonlarda konaklama imkanlarına göz atabilirsiniz. Şehir merkezine yakın olmanız, plaja kolay erişim sağlamanızı sağlayacaktır.

Mavi Dünya Plajı: Doğal Güzelliğiyle Göz Kamaştıran Bir Plaj

Nasıl Ulaşılır?

Ordu il merkezine yaklaşık 13 km uzaklıkta bulunan Mavi Dünya Plajı'na özel araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Özellikleri Nelerdir?

Mavi Dünya Plajı, uzun bir sahil şeridine sahip olup keyifli sahil yürüyüşleri yapmanızı sağlar. Plajda serinlemek için denize girebilir ve güneş ışınlarından korunmak için şezlong ve şemsiye hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Genellikle ailelerin ve arkadaş gruplarının tercih ettiği bir plajdır. Ancak su derinliğinin birden arttığı noktalarda dikkatli olmanız önemlidir.

Hizmetleri Nelerdir?

Mavi Dünya Plajı işletmesi, plajda şezlong, şemsiye ve masa gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler ücretlidir ve şezlong için 15 TL, şemsiye için ise 5 TL gibi bir ücret talep edilmektedir. Tuvalet ve duş gibi olanakların da bulunabileceği bir altyapıya sahip olması muhtemeldir.

Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Mavi Dünya Plajı'na giriş ücretsizdir, ancak şezlong ve şemsiye gibi ek hizmetler için ücretlendirme yapılmaktadır. Plaj yılın her günü ve her saati ziyaret edilebilir.

Konaklama Tavsiyesi

Mavi Dünya Plajı yakınlarında konaklama imkanları sınırlı olabilir. Eğer uzun süreli konaklama planlıyorsanız, Ordu şehir merkezinde veya çevresinde bulunan otel veya pansiyonlarda konaklama imkanlarına göz atabilirsiniz. Şehir merkezine yakın olmanız, plaja kolay erişim sağlamanızı sağlayacaktır.

Çaka Plajı: Doğayla İç İçe Keyifli Bir Tatil Deneyimi

Nasıl Ulaşılır?

Ordu şehir merkezinden yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Çaka Plajı'na ulaşım, özel araçlar veya taksiler aracılığıyla oldukça kolaydır.

Özellikleri Nelerdir?

Çaka Plajı, doğanın güzellikleriyle bezenmiş bir plaj olup yeşil ve mavinin eşsiz birleşimini sunar. Burada konaklama imkanları bulunabilir, kamp çadırlarınızı ağaçlar altında kurarak doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Plajda güneşin, denizin ve kumun tadını çıkarabilir, aileniz veya arkadaş gruplarınızla birlikte çeşitli plaj sporları yapabilir veya kumdan kaleler inşa edebilirsiniz.

Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Çaka Plajı'na giriş tamamen ücretsizdir. Ziyaretçiler yılın her günü ve günün her saati plajı ziyaret edebilirler.

Konaklama Tavsiyesi

Çaka Plajı'nda konaklama imkanları sunuluyor olabilir, ancak detaylı bilgilere sahip olmadığım için bu konuda ayrıntılı bir tavsiye sunamam. Eğer konaklamayı düşünüyorsanız, plajın yakınlarında bulunan kamp alanlarını veya çevredeki otel ve pansiyonları araştırabilirsiniz.

Kumbaşı Belediye Plajı: Sakinlik ve Temizlik İle Dolu Bir Plaj Deneyimi

Nasıl Ulaşılır?

Ordu şehir merkezinden yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunan Kumbaşı Belediye Plajı'na özel araçlar, toplu taşıma araçları ve taksiler aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Özellikleri Nelerdir?

Kumbaşı Belediye Plajı, sessiz ve sakin bir plaj olup huzur dolu bir tatil deneyimi sunar. Burada aileniz veya arkadaşlarınızla birlikte uzun sahil yürüyüşleri yapabilir, kumdan kaleler inşa edebilirsiniz. Yaz sıcağından bunalanlar, burada bulunan sakin ve temiz suya girerek serinleyebilirler. Kumbaşı Belediye Plajı ayrıca mavi bayraklı bir plajdır, temizlik ve kalite standartlarını karşılamaktadır.

Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Kumbaşı Belediye Plajı'na giriş tamamen ücretsizdir. Ziyaretçiler, plajı yılın her günü ve günün her saati ziyaret edebilirler.

Konaklama Tavsiyesi

Kumbaşı Belediye Plajı'nın yakınlarında konaklama imkanları sunuluyor olabilir. Eğer konaklamayı düşünüyorsanız, çevrede bulunan otel, pansiyon veya kamp alanlarını araştırarak tercih edebilirsiniz.

Ordu’nun Popüler Beachleri

Ordu, doğal güzellikleriyle ünlü olan bir tatil beldesidir. Tatilciler, Ordu'da plajlar ve sahillerin keyfini çıkarmak için birçok seçeneğe sahiptir. İşte Ordu'da bulunan popüler beachler:

Vona Beach: Ordu şehir merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta yer alan Vona Beach, aileler ve arkadaş grupları için ideal bir destinasyondur. Burada kumdan kaleler yapabilir, güneşin tadını çıkarabilir ve sakin denizde serinleyebilirsiniz. Vona Beach, her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. AİHM’den boşanmış kadınların yeniden evlenme süresi hakkında emsal karar Beyazkum Beach: Ordu şehir merkezinden yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Beyazkum Beach, geniş ve güzel bir kumsala sahiptir. Sahil boyunca uzun yürüyüşler yapabilir, suya girip serinleyebilir ve plaj voleybolu gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Beyazkum Beach, haftanın her günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Pupa Beach: Ordu şehir merkezine yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Pupa Beach, canlı müzik eşliğinde eğlenceli bir plaj deneyimi sunar. Dans edebilir, denize atlayış yapabilir ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Pupa Beach, her gün belirli saatler arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Ordu'da bulunan bu popüler beachler, tatilcilerin deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabileceği harika mekanlardır. Her biri kendine özgü özellikleriyle tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Ordu'ya gelen gezginler, bu plajlar sayesinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirler.

Pervane Beach

Ordu şehir merkezinden yaklaşık 20 km uzaklıkta yer alan Pervane Beach, Ordu'nun popüler beachlerinden biridir. Özel araçlar veya taksi ile kolayca ulaşılabilir.

Pervane Beach, güzel kumsalı ve temiz denizi ile bilinir. Tatilciler burada güneşlenip dinlenebilir, denizde serinleyebilir ve plaj aktivitelerine katılabilir. Ayrıca Pervane Beach'te yiyecek ve içecek hizmeti sunan restoran ve kafeler de bulunmaktadır.

Pervane Beach, her gün ziyaretçilere açıktır ve giriş ücreti talep edilmemektedir.

Gülyalı Sahili

Ordu'ya yaklaşık 25 km uzaklıkta bulunan Gülyalı Sahili, yerli ve yabancı turistler arasında popüler bir plajdır. Ulaşımı için özel araçlar, taksiler veya toplu taşıma araçları kullanılabilir.

Gülyalı Sahili, geniş bir kumsala ve sakin bir denize sahiptir. Tatilciler burada deniz keyfi yapabilir, kumsalda güneşlenebilir ve çeşitli su sporlarını deneyebilir. Sahil boyunca yer alan restoran ve kafelerde ise lezzetli deniz ürünleri tadabilirsiniz.

Gülyalı Sahili, haftanın her günü ziyaretçilere açıktır ve giriş ücreti alınmamaktadır.

Ordu'da bulunan bu popüler beachler, doğal güzellikleri, temiz plajları ve güvenli ortamlarıyla tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Ziyaretçiler burada unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilir ve Ordu'nun güzelliklerinin keyfini çıkarabilirler.