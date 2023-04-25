İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Oraj'ın iki gün sürmesi beklenirken, hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte gök gürültülü yağış başlayacak. İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü havanın 13 dereceye düşmesi bekleniyor.

ORAJ NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülmektedir. Bu hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir. Fransızca fırtına anlamına gelmektedir. Oraja kümülonimbüs bulutları neden olmaktadır. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ