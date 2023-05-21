Akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni bütçe dostu modeli A1 Vitality Edition'ı tanıttı. 6.56 inçlik ekranı 90Hz'lik akıcı bir yenileme hızı sunan cihaz, performans ve stil konusunda ödün vermek istemeyen tüketicilere hitap ediyor.

OPPO A1 Vitality Edition, %100 DCI-P3 geniş renk gamı ve 4096 seviyeli akıllı parlaklık ayarı ile canlı ve gerçeğe yakın görseller sunuyor. Şık bir görünüm sunan kristal elmas tasarımı, yaklaşık 7.99mm kalınlığı ve 188g ağırlığı ile hem ince hem de hafif bir cihaz olma özelliği taşıyor. Cihaz ayrıca IP54 toz ve su direnci ile günlük tehlikelere karşı koruma sağlıyor.

A1 Vitality Edition, Dimensity 6020 yonga seti ile güçlendirilmiş. 12 GB LPDDR4X dahili RAM'e ek olarak 8 GB genişletilebilir RAM ile toplamda 20 GB RAM kapasitesine ulaşıyor. Dahili depolama da genişletilebiliyor.

Arka kısmında 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunan cihaz, özçekimler için ön tarafta 8 megapiksel bir kamera ile donatılmış. A1 Vitality Edition, portre modu, AI sahne iyileştirme, RGB renk tutma video ve süper gece sahnesi modu gibi çeşitli kamera özellikleri sunuyor.

Çift SIM çift bekleme, çift modlu 5G, 360 derece çevre anteni ve 5G+WiFi çift kanal hızlandırma gibi bağlantı seçeneklerini kullanıcılara sunan cihaz, gerçek ses teknolojisi ile donatılmış lineer hoparlörü ile ses yeteneklerini geliştirmiştir.

A1 Vitality Edition, SuperVOOC 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil ile geliyor ve Sessiz Deniz Mavisi, Yıldızlı Siyah ve Taze Rüzgar Moru olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Yenigün Haber Merkezi