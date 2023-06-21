Opera'nın beklenen yapay zekâ destekli internet tarayıcısı Opera One, kararlı sürüm olarak tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu tarayıcı, kullanıcıların kolayca anlayabileceği basit bir arayüzle birlikte, Aria adı verilen gelişmiş bir yapay zekâ asistanına ev sahipliği yapıyor. Dahası, Opera One, ChatGPT gibi son dönemlerin en popüler yapay zekâ araçlarından birini de bünyesinde barındırıyor.

Opera One, Windows, Linux ve Mac cihazlar için yayınlanan kararlı sürümünün lansmanını yaptı. "Sekme adaları" adı verilen bir düzenle, kullanıcıların benzer sekmeleri bir araya getirerek olağanüstü akıcı bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

Aria adı verilen özel yapay zekâ asistanı, Opera One tarayıcısının en dikkat çekici özelliklerinden biri. Aria, web aramaları yapma, metin veya kod oluşturma gibi işlevleri gerçekleştirebiliyor. Aria, Opera One'ın sol kısmına yeni bir entegrasyon olarak eklenmiş durumda.

Opera, Aria'nın GPT altyapısını kullandığını ve bu altyapının geliştirilerek genişletildiğini belirtti. Bu yeni yapay zekâ aracının en büyük avantajı, internete bağlanabilme yeteneği. Bu sayede Aria, gerçek zamanlı bilgi alışverişinde bulunabiliyor ve kullanıcılar için daha kullanışlı bir hale geliyor.

Ayrıca, Opera One, sohbet odaklı bir yapay zekâ aracı olan ChatGPT'yi de içeriyor. Tarayıcıyı indiren kullanıcılar, bu sohbet botunu anında kullanmaya başlayabiliyorlar. ChatGPT'nin yanı sıra, ChatSonic adlı başka bir yapay zekâ aracı da Opera One tarayıcısında mevcut.

Opera One, tüketicilere sadece bir internet tarayıcısı değil, aynı zamanda akıllı ve etkileşimli bir asistan sunuyor. Bu özellikleriyle birlikte Opera One, internet tarayıcısı pazarında yeni bir standart belirleyebilir.