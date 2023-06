Felsefi Bir Soru

Altman, Hindistan'da düzenlenen bir soru-cevap oturumunda, The Economic Times tarafından sorulan bu felsefi soruya bir an durakladıktan sonra cevap verdi. OpenAI'nin başındaki isim olan Altman, zekanın insana özgü bir özellik olduğunu düşündüğünü, ancak şu an için zekayı, maddenin temel özelliği gibi gördüğünü ifade etti. Bu fikrin, dünya görüşünü tamamen değiştirdiğini belirtti.

İnsanın Önemsizliği ve Özgünlüğü

Altman, insanların özgünlüğü üzerine düşüncelerini de paylaştı. Tarih boyunca yapılan bilimsel keşiflerin, kozmik düzlemde insanın önemsiz olduğunu gösterdiğini, ancak insanların, zeka açısından özel olmasalar bile, inanılmaz derecede önemli olduğunu belirtti. İnsanlarda hem tuhaf hem de önemli bir şeyler olduğunu ve bu özelliklerin korunmasını umduğunu ifade etti.

Potansiyel Şirket Fikirleri

Altman, ayrıca iş dünyasına dair fikirlerini de paylaştı. "Dört şirket daha kurabilecek olsaydınız, bu şirketler neye benzerdi?" sorusuna, en iyi bildiği sektörleri seçip, yapay zekanın bu sektörlerde nasıl bir devrim yaratabileceğini düşüneceğini belirtti. Daha sonra esprili bir yorum ekleyerek, asıl cevabın, daha iyi ve hızlı bir yapay zeka şirketi kurmak için yapay zekayı nasıl kullanacağını düşünmek olabileceğini söyledi.

Gelecek Planlar

Altman'ın önümüzdeki süreçte çeşitli ülkelere, İsrail, Ürdün, Katar, BAE, Hindistan ve Güney Kore'ye yönelik ziyaretler planladığı ve Hindistan ziyareti sırasında Başbakan Modi ile bir araya gelerek, yapay zeka üzerine tartışmalarda bulunmayı planladığı biliniyor.