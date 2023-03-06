Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, mart ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 798.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi imkânıyla 1.142.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 958.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla beraber 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 966.900 TL’ye satın alınabiliyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 709.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkânıyla 539.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 879.900 TL’ye satın alınabiliyor.

“İşi Almanlara Bırakın” sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mart ayına özel 120 bin TL için; 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor. Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 580.900 TL’den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 455.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 606.900 TL’den; Vivaro City Van ise 742.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 1.043.900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, yeni yılda mart ayının yeni kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, mart ayında müşterilerini showroom’larına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor. (YHM)