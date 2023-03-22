Boğa Boğa Hakkında:



İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır. Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

Yönetmen: Onur Saylak

Senarist: Hakan Günday

Oyuncu kadrosu: Kıvanç Tatlıtuğ (Yalın), Funda Eryiğit (Beyza), Gürgen Öz (Daim), Müge Bayramoğlu (Nehir), Onur Gürçay (Selami), Aşkın Şenol (İrfan), Hayat van Eck (Gaza), Kerem Arslanoğlu (Cevdet), Onur Akgülgil (Cezmi), Ahmet Baki Kurtuluş (Remzi), Nadi Güler (Ayhan)

Yapımcı: Kerem Çatay

Yapım Şirketi: Ay Yapım