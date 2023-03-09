Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir’de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen’de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Ardından İstanbul’a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV’de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.

Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir

Filmografisi

Sinema

Organize İşler, 2005 (Tabutçu)

Plajda, 2008

Aşk Geliyorum Demez, 2009 (Cemal)

Ada: Zombilerin Düğünü, 2009 (Ömer)

Sonsuz, 2009 – Hastane Görevlisi

Baydara: Edra’nın Kaderi, 2011

Berlin Kaplanı, 2012 (Antrenör)

Böcek (Kısa Film) 2013

Eyyvah Eyvah 3, 2014

Olur Olur, 2014 (Ertan)

İçimdeki Ses, 2015 (Alptekin Güven)

Dedemin Fişi, 2016 (Marif) (Arif)

Yok Artık 2, 2016 (Meriç)

Martı, 2017 (Yakup)

Düğüm Salonu, 2018 (Oğuz)

Cici Babam, 2018 (Hacı)

Bayi Toplantısı, 2020

The Four Walls, 2021 (Müezzin)

Kim Bu Aile?, 2022

Televizyon

Doktorlar, 2007

Benim Annem Bir Melek, 2008 (Hırsız)

Avrupa Yakası, 2009 (Metin)

Yalancı Romantik, 2009

Papatyam, 2009-2011 (Yusuf)

Aşağı Yukarı Yemişlililer, 2011 (Recep)

Güldür Güldür, 2013-2022, (Bilal Koçyiğit)

Analı Oğullu, 2014 (Cüneyt)

Jet Sosyete, 2019 – (Gencebay, 48. bölüm)[4]

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2022

İnternet

İlginç Bazı Olaylar, 2021 – (Görme Engelli Adam, 4. Bölüm)

Sizi Dinliyorum, 2022-

Organizasyon Bizim İşimiz

Tiyatro oyunları

İstibdat Kumpanyası, 2014 (Tiyatro İstanbul)

Şah Mat, 2008 (Tiyatro Duru)

Ödülleri

2020 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu – Güldür Güldür

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