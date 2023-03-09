Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir’de dünyaya geldi. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen’de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Ardından İstanbul’a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV’de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır.
Başarılı isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir
Filmografisi
Sinema
Organize İşler, 2005 (Tabutçu)
Plajda, 2008
Aşk Geliyorum Demez, 2009 (Cemal)
Ada: Zombilerin Düğünü, 2009 (Ömer)
Sonsuz, 2009 – Hastane Görevlisi
Baydara: Edra’nın Kaderi, 2011
Berlin Kaplanı, 2012 (Antrenör)
Böcek (Kısa Film) 2013
Eyyvah Eyvah 3, 2014
Olur Olur, 2014 (Ertan)
İçimdeki Ses, 2015 (Alptekin Güven)
Dedemin Fişi, 2016 (Marif) (Arif)
Yok Artık 2, 2016 (Meriç)
Martı, 2017 (Yakup)
Düğüm Salonu, 2018 (Oğuz)
Cici Babam, 2018 (Hacı)
Bayi Toplantısı, 2020
The Four Walls, 2021 (Müezzin)
Kim Bu Aile?, 2022
Televizyon
Doktorlar, 2007
Benim Annem Bir Melek, 2008 (Hırsız)
Avrupa Yakası, 2009 (Metin)
Yalancı Romantik, 2009
Papatyam, 2009-2011 (Yusuf)
Aşağı Yukarı Yemişlililer, 2011 (Recep)
Güldür Güldür, 2013-2022, (Bilal Koçyiğit)
Analı Oğullu, 2014 (Cüneyt)
Jet Sosyete, 2019 – (Gencebay, 48. bölüm)[4]
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 2022
İnternet
İlginç Bazı Olaylar, 2021 – (Görme Engelli Adam, 4. Bölüm)
Sizi Dinliyorum, 2022-
Organizasyon Bizim İşimiz
Tiyatro oyunları
İstibdat Kumpanyası, 2014 (Tiyatro İstanbul)
Şah Mat, 2008 (Tiyatro Duru)
Ödülleri
2020 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu – Güldür Güldür