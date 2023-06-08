Sosyal medyada sıkça konuşulan ve tepki gören OnlyFans sitesi için kapatma kararı alınıp alınmadığı merak ediliyor. Ahlaka ve aile yapısına zarar verdiği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen platform hakkında "OnlyFans" kapatma kampanyaları başlatılmıştı. Şikayetlerin ardından arama motorlarında "OnlyFans kapatıldı mı, neden kapatıldı?" sorusunun cevabı aranmaya başlandı. İşte detaylar...

Erotik içerik üreticileri ve takipçileri tarafından kullanılan sosyal medya platformu OnlyFans'ın kapatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyet kampanyası başlatıldı.

Şikayetler sonucunda OnlyFans Türkiye'de yasaklandı.

Resmi kaynaklardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak siteye erişmek isteyen kullanıcılar bağlantılarının güvenli olmadığı konusunda uyarıldı.

"ONLYFANS KAPATILSIN" KAMPANYASI

Türkiye'de +18 içerikleriyle bilinen OnlyFans'ın engellenmesi için kampanya başlatıldı. Konu, bazı kullanıcıların aile üyelerini platformda paylaştığı iddiası üzerine sosyal medyada gündem oldu.

OnlyFans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) platformuna şikayet edilmeye başlandı.

ONLYFANS NEDİR?

Onlyfans, video ve içerik paylaşarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadır. İsteyen kişiler telefona uygulama olarak yükleyebilir. Web sitesi üzerinden kullanılabilir.

ONLYFANS TÜRKİYE NEDİR?

Platformda sadece birkaç Türk kullanıcı olmasına rağmen dünyada kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Onlyfans uygulamasını açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak platformda yer alan kullanıcıların içeriklerini görüntüleyebilmek için çeşitli miktarlarda ücret ödemek gerekiyor.