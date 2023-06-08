Hatta bazı dolandırıcılar kredi kartlarını kopyalayıp hesabı tümüyle boşaltabiliyor. Dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri de tanınmış, tüketicinin güvenini kazanan markaların internet sitelerini kopyalamak.. Şikayetvar, sitesi bu yöntemle şikâyet oluşturulan 3 sektörü açıkladı.

Online alışverişin hızla arttığı günümüzde kötü niyetli kişilerin tüketicileri dolandırma yöntemleri de değişti. Dolandırıcıların son zamanda sıklıkla kullandıkları yöntemse popüler markaların sitelerini birebir kopyalayarak tüketicileri tuzağa düşürmek oldu.

Tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketiciler hem maddi kayıpla karşı karşıya kalıyor hem de kişisel bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

“Araç Kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık, Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık, E- ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık” başlıklarında kullanıcılar yaşadıkları deneyimi dile getirerek diğer kullanıcıları da uyarıyor.

Şikayetvar’da yer alan “Araç kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık” başlığında yer alan bazı şikâyetler dolandırıcılık yöntemini anlatırken, siteleri kopyalanan firma sahiplerinin de konuya duyarsız kaldığının altını çiziyor..

İnternet üzerinden araç kiralamak isteyen bir vatandaş “Bilinen araç kiralama markasından internet üzerinden araç kiralamak istedim. Site dahi orijinal gibiydi. Bankaya 8000 TL havale gönderdim. Ama yanıltıldım. Taklit edilen firmayı aradığım zaman “Sitemizi kopyalamışlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok” diyorlar. “ diye dolandırılma şeklini ve firmanın duyarsızlığını dile getiriyor.

Şikayetvar’da yer alan “Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık” başlığında yer alan bir şikayete ise; “Bahis sitesine Twitter üzerinden verilen linkle giriş yaptım. 300 TL yatırdım. Limiti yanlış yatırmışsınız, limit 1000 TL dediler. 700 TL yatırırsanız hepsini iade edeceğiz dediler gönderdim. Olmaz bir anda 1000 TL yatırmanız gerekiyor dendi. Onu da gönderdim sonra iade alt limiti 5000 TL onu yollayın hemen 5 bin TL olarak iade edelim dediler. Onu da yolladım sonra beni engellediler şu an kimseye ulaşamıyorum. Bir de 20 yıllık siteyiz diyorlar. Bunlar son zamanlarını yaşıyor ne kurtarsak ne yanıltsak kar peşindeler benim 5 bin liram gitti.” diye nasıl dolandırıldığını anlatıyor.

Şikayetvar’da yer alan “E-ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık” konusunda şikayetci olan bir vatandaş, asıl firmanın duyarsızlığından söz ediyor. Vatandaş, “Tanınan bir e-ticaret uzantısını birebir taklit eden kişiler tarafından dolandırıldım. 4800 TL paramı aldılar telefonlar açılmıyor WhatsApp’dan görüldü atılıyor. Taklit edilen siteyi aradım, sitenin sahte olduğunu söylediler.” diye başından geçenleri anlatıyor…

Kimi sitelerin alış verş yapıldığı sırasında kredi kartlarından büyük oranda paralar çektiği de gözleniyor. Bir vatandaşta “Param güvende ile alışveriş linki atılarak yanıltıldığımı anladım, böylesi büyük bir e-ticaret sitesinin müşterilerini korumak için aldığı hiç mi bir önlem yok? Taklit edilebilmek bu kadar kolay olmamalı. 5 bin TL param hiç oldu.” Diye olayı yargıya taşıyacağını dile getiriyor.