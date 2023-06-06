Cep telefonu dünyasına yeni bir soluk getiren OnePlus, iddialı bir modelle daha karşımıza çıktı: OnePlus Nord N30. Ancak bu cihazın yüksek performansı ve uygun fiyatı bir arada sunma iddiası, gerçekten de karşılanıyor mu? Piyasadaki diğer cep telefonlarına göre OnePlus Nord N30'un öne çıkan özellikleri neler?

OnePlus Nord N30 Tanıtıldı

Yükselen mobil teknoloji firması OnePlus, yeni modeli OnePlus Nord N30'u duyurdu. Bu cihaz, firmanın fiyat performans ürünleri arasında yer alacak.

OnePlus ve Nord Serisi

Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan OnePlus, amiral gemisi telefonlarıyla önemli bir başarı elde etti. Bununla birlikte, firma, fiyat performans odaklı Nord serisi ile de önemli bir kitle oluşturmuş durumda. OnePlus, Nord serisine OnePlus Nord N30 modeliyle yeni bir üye ekledi.

OnePlus Nord N30 Özellikleri

OnePlus Nord N30, 108 Megapiksel Samsung HM6 ana kameraya sahip. Qualcomm'un orta seviye işlemcisi Snapdragon 695'le güçlendirilen model, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ön panelde, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ LCD ekran bulunuyor. Özçekim için 16 Megapiksel kamera yer alırken, arka tarafta üçlü kamera dizilimi ile birlikte 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro lens mevcut. Cihaz, Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

OnePlus Nord N30 Batarya ve Şarj Özellikleri

OnePlus Nord N30, 5000mAh kapasiteli bataryayı 50W SuperVOOC kablolu şarj ile destekliyor.

OnePlus Nord N30 Ek Özellikler ve Fiyatı

3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası, yana monteli parmak izi tarayıcı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi özelliklere de sahip olan OnePlus Nord N30, 280 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

OnePlus Nord N30 Teknik Özellikleri Özeti