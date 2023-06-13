Telefonun tasarımı, ön tarafta delikli bir ekran ve arka tarafta çift LED flaşlı ve üç kameralı bir kurulumu içeriyor. Bu kamera kurulumu, çift kamera halkalarının içine yerleştirilmiş. Telefonun üst kenarında bir mikrofon, bir IR blaster ve bir hoparlör bulunurken, alt kısımda bir SIM yuvası, bir mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör bulunuyor.

OnePlus Nord 3, orta segmente hizmet eden Qualcomm Snapdragon 782G işlemciye sahip olacak. Bu yonga seti, 6 nm mimari ile üretilmiş ve 2.7 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo) bir, 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo) üç ve 1.8 GHz ARM Cortex-A55 dört çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine sahip.

Telefon iki farklı versiyonla satışa sunulacak; 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM ya da 256 GB dahili depolama ve 12 GB RAM. Kamera özelliklerine baktığımızda, ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamerası ve arkada ise 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Pil konusunda, cihazda 80W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik bir batarya yer alacak. OnePlus Nord 3'ün bu yılın Temmuz ayında Hindistan ve Avrupa gibi pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.