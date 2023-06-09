OnePlus Nord 3, Geekbench testlerinde etkileyici sonuçlar elde etti. CPH2493 model numarasıyla kaydedilen telefon, MediaTek Dimensity 9000 işlemciyle güçlendirilmiş. Dört çekirdek 1.80 GHz, üç çekirdek 2.85 GHz ve birincil çekirdek ise 3.05 GHz hızında çalışan yonga setiyle rakiplerine meydan okuyor.



OnePlus Nord 3, CPH2493 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı ve kullanıcıların dikkatini çekti. Akıllı telefonun performansı merak konusu oldu. OnePlus Nord 3'ün Geekbench puanı ve teknik özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Özellikle yüksek RAM kapasitesi ve MediaTek Dimensity 9000 işlemcisiyle ne gibi bir performans sunacağı merak ediliyor.

OnePlus Nord 3 Özellikleri Sızdırıldı! İşte Beklentiler

OnePlus Nord 3 hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Telefonun özellikleri ve tasarımıyla ilgili detaylar paylaşıldı. 6.74 inç delikli AMOLED ekran, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 50 Megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya gibi özellikler bekleniyor. Ayrıca, OnePlus Nord 3'ün OnePlus Ace 2V'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği iddia ediliyor. Bu sızıntılar OnePlus severler arasında heyecan yaratıyor.

OnePlus Nord 3: Performans Canavarı mı?

OnePlus Nord 3, performansıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench testlerinde elde ettiği yüksek puanlar ve MediaTek Dimensity 9000 işlemcisiyle güçlü bir performans sunması bekleniyor. Öte yandan, 16 GB RAM ile gelen OnePlus Nord 3, kullanıcılara hızlı ve akıcı bir deneyim sunacak. Ancak, OnePlus Ace 2V ile olan benzerlikleri ve sızan özellikleri üzerinde durulması gereken noktalar arasında yer alıyor. OnePlus Nord 3, gerçekten bir performans canavarı mı? Sorusunun yanıtı merakla bekleniyor

