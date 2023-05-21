OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve radikal bir tasarım değişikliğiyle dikkat çeken Android 13 güncellemesini eski modellerine de getireceğini duyurdu. Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 arayüzü güncellemesi, kullanıcıların beğenisine sunulacak.

OxygenOS 13.1, yakınlardaki telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar arasında otomatik bağlantı sağlayacak otomatik bağlantı özelliğini içerecek. Bu kişiselleştirme seçeneği, yalnızca OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 ve 11R modellerinde aktif olacak.

Güncelleme ayrıca, uygulamalardaki ve Fotoğraflar'daki görüntüleri tanıyan ve bildiren TalkBack özelliğini ve iki modla gelen yeni Zen Space uygulamasını içerecek. Ayrıca, oyun deneyimini artırmak için bildirimleri, çağrıları ve diğer mesajları devre dışı bırakan Şampiyonluk modu, Game Assistant'a eklenecek. Bu arada, oyun oynarken müziği kolayca kontrol etmeyi sağlayacak bir müzik çalma kontrolünün de ekleneceği belirtildi.

Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 güncellemesi alacak OnePlus modelleri şu şekilde: OnePlus 11, OnePlus 11R, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R, OnePlus 10 Pro ve OnePlus 10T. OnePlus'tan yapılan bu açıklama, kullanıcılar arasında büyük bir beğeni topladı