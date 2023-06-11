Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

"Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik roketatar saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kilis ilimizin Öncüpınar bölgesine yönelik 5 Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.