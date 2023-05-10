Önce gündem, sonra dalga konusu oldu! Astrolog olduğunu iddia eden Meral Güven, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçime 5 gün kala vefat edeceği ve seçimin kaderi değişeceği tahmininde bulunarak gündem olmuştu. Bu tahminiyle bir anda ünlü olan astroloğun işaret ettiği tarih geldi geçti. Salladığı tahmin tutmayınca bu kez hesabım çalındı yalanına sarılan ve kısa sürede müthiş bir takipçi sayısı kazanarak prim yapan Meral Güven yine sosyla medyanın diline düştü. Tahmini doğru olmayınca sosyal medya kullanıcıları Meral Güven'i "Ti"ye aldı, dalga geçti.

Astrolog Meral Güven sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler hakkında çok konuşulacak bir tahminde bulunmuştu.