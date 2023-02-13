"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.
Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı
Hatay Havalimanı’ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04’te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı’na indi.
Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı.