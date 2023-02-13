Deprem bölgesindeki Mehmetçik, emniyet ve asayiş için devriye faaliyetine devam ediyor

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezlerini ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybetti

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Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı.

Hatay Havalimanı’ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04’te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı’na indi.

Bakanlar Akar ve Kurum Samandağ'da

Bakanlar Akar ve Kurum Samandağ'da

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı 'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.