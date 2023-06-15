İnsan ÖMRÜNÜN son yüzyıl içinde

Kayda değer ölçüde uzamış olduğunu

Ve daha da uzayacağını

Artık biliyoruz…

Gelişen TIP ilmi,

Her ne kadar bunun sebebi

Olarak gösterilse de

Acaba sebep (sadece) bu mu?

Gezegenimiz, büyük bir süratle

Yer değiştirmekte, kainatın

Dış kısımlarına doğru savrulmakta…

Bir de YAŞAM ENERJİSİ gerçeği var;

Bunda zaten çoğumuz mutabıkız;

Bilinmeyen ise bu enerjinin

PARTİKÜLLERDEN oluştuğu(!)

Belki sonsuz sayıda partikül türü…

Ve bu partiküller,

Kainatın çeşitli bölgelerinde,

Farklı tür KOMBİNASYONLAR

Halinde bulunmakta…

Gezegen yer değiştirdikçe,

Doğal olarak, yaşam kaynağı

Kombinasyon türü de değişiyor…

Diğer taraftan, ortalama HAYVAN

Ömrünün uzadığına dair bir veri de

Bilebildiğimiz kadarıyla YOK(!)

Ve hayvan nesli de süratle

Yok olmakta(!)

Tüm bunların SEBEBİ ne olabilir?

Yoksa aynı DİNOZORLAR gibi,

Bir zaman sonra, hayvanlar da

Tamamen yok mu olacak?

Ve GEZEGEN, sadece

Biz insanlara mı kalacak?

İlim-kurgu kitaplarımda

UZAYLILAR anlatıyor(!)

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