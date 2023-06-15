İnsan ÖMRÜNÜN son yüzyıl içinde
Kayda değer ölçüde uzamış olduğunu
Ve daha da uzayacağını
Artık biliyoruz…
Gelişen TIP ilmi,
Her ne kadar bunun sebebi
Olarak gösterilse de
Acaba sebep (sadece) bu mu?
Gezegenimiz, büyük bir süratle
Yer değiştirmekte, kainatın
Dış kısımlarına doğru savrulmakta…
Bir de YAŞAM ENERJİSİ gerçeği var;
Bunda zaten çoğumuz mutabıkız;
Bilinmeyen ise bu enerjinin
PARTİKÜLLERDEN oluştuğu(!)
Belki sonsuz sayıda partikül türü…
Ve bu partiküller,
Kainatın çeşitli bölgelerinde,
Farklı tür KOMBİNASYONLAR
Halinde bulunmakta…
Gezegen yer değiştirdikçe,
Doğal olarak, yaşam kaynağı
Kombinasyon türü de değişiyor…
Diğer taraftan, ortalama HAYVAN
Ömrünün uzadığına dair bir veri de
Bilebildiğimiz kadarıyla YOK(!)
Ve hayvan nesli de süratle
Yok olmakta(!)
Tüm bunların SEBEBİ ne olabilir?
Yoksa aynı DİNOZORLAR gibi,
Bir zaman sonra, hayvanlar da
Tamamen yok mu olacak?
Ve GEZEGEN, sadece
Biz insanlara mı kalacak?
İlim-kurgu kitaplarımda
UZAYLILAR anlatıyor(!)
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