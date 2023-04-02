Ömer Koçağ’ın “Kağıt İşler” isimli kişisel sergisi, 1 Nisan 2023 tarihinde Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Ömer Koçağ sergi hakkında düşüncelerini şu sözleriyle ifade etti:

"Kağıt İşler; on yıllık zamanı kapsayan eskiz defterlerimden oluşturduğum bir seçkidir. Akrilik ve mürekkep kullanarak çizdiğim yaklaşık 40 eseri sanatseverlerin beğenisine sunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Tüm sanatseverleri sergime davet ediyorum.”

Sergiyi 17 Nisan 2023 tarihine kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret etmek mümkün.

Adres: Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi No: 233 D:1 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0533 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Salı hariç her gün 11:00 – 19:00

Ömer KOÇAĞ Kimdir?

Ömer Koçağ, 1982 yılında Sivas'ta doğdu. Sakarya Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında ressam Mesut Eren ile tanıştı ve atölye çalışmalarına katıldı. Resimle uğraşmaya çocuk yaşlarda başlayan Koçağ'ın çalışmaları, insan hallerini betimlediği figüratif resim üzerine kuruludur. 2021 Nuri İyem Resim Ödülleri - Evin İyem Özel Jüri Ödülü ''Debussy'nin 2 nolu Arabeski için Masal'' isimli çalışmasıyla Koçağ'a verildi. Kişisel ve karma sergilerin yanı sıra, çeşitli dergi ve kitaplara kapak resimleri yapıyor. İlham aldığı ressamların başında Rembrandt, Goya, Turner ve Daumier geliyor. Çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

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