Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kimdir, Ömer Fatih Sayan biyografisi. Ömer Fatih Sayan son dakika Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan hakkında bilgiler ve Ömer Fatih Sayan'ın sosyal medya hesapları:

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Ömer Fatih Sayan kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listeleri

Kısaca Ömer Fatih Sayan biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Ömer Fatih Sayan kaç yaşında nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Ömer Fatih Sayan 10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. 46 yaşındaki Bakan yardımcısı İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Sayan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ömer Fatih Sayan kaç yaşında?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan 46 yaşında. Ömer Fatih Sayan 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

Ömer Fatih Sayan nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Ömer Fatih Sayan İstanbul'da doğdu.

Ömer Fatih Sayan ne mezunu?

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Sayan, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi.

Yüksek Lisansını burslu olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği'nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yapan Sayan, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği'nde Duygusal Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite'sinde St Antony's School 'Diplomasi' eğitimi aldı.

Ömer Fatih Sayan biyografisi ve çalıştığı yerler

1995 yılında iş yaşamına başlayan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

Ömer Fatih Sayan Sosyal Medya Hesapları

Twitter hesabı: @ofatihsayan