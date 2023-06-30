Ömer dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken Simay Barlas, tatil sezonunu açarak dinlenme ve keyif dolu bir zaman geçiriyor. Kendisiyle birlikte Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Melike Güner ve Zerrin Sümer gibi usta oyuncuların rol aldığı Ömer dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteriyle büyük beğeni toplayan Barlas, güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Tatil seçimi olarak Yunan Adaları'nı tercih eden Barlas, çektiği bikinili pozlarını sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

Bikinili Fotoğraflarıyla Şov Yaptı

Ömer dizisindeki sezon finalinin ardından ayrılan genç oyuncu, yeni sezon öncesi bir mola vererek tatilin keyfini çıkarmaya karar verdi. Yunan Adaları'na giden oyuncu, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardığı plajlarda bikinisiyle çektiği birbirinden güzel pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Desenli bikinisi ve fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bu paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Instagram hesabında 1,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu, güneş emojisiyle yaptığı paylaşımıyla kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.